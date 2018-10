Mi a közös bennük: Jóbarátok, Diana hercegné, teniszlabda? Rengeteg felesleges, de vicces tény

Az Egyesült Királyságban hamarosan megjelenik az új QI könyv, amely a QI című vicces kvízműsoron alapuló könyvsorozat legújabb tagja. Alapvetően olyan tényekről szól, amik valahol megmosolyogtatóak viccesek, és alig ismertek. A Daily Mail sorolt fel belőlük rengeteget, mi most azért ennél valamivel kevesebbet veszünk át ebből.

Diana hercegné mindig édességet csempészett az iskolába Vilmos és Harry herceg sportszárába bújtatva.

Észak-Koreában be van tiltva a szarkazmus.

Az októberben születettek nagyobb eséllyel érik el a 100 éves kort, mint akik márciusban.

Ausztrália valamivel szélesebb, mint a Hold.

A kézfogás a szívritmust, a légzést és az agyhullámokat is összehangolja.

A Jóbarátok című sorozat hat főszereplője az évadok alatt összesen 1154 csésze kávét ittak meg.

A guacamole megemlítése a társkereső profilon 144 százalékkal több választ eredményez.

A sárga teniszlabda – ami jobban néz ki a színes tévében – ötlete a természetfilmjeiről ismert David Attenborough-tól származik, amikor a BBC2-nél dolgozott (előtte fehér volt a labda).

Az elefántok jobban hallanak, ha egy lábbal állnak a földön.

A szülinapi tortán a gyertyák elfújása 1400 százalékkal növeli meg a baktériumok számát rajta.

A görögök a másnaposságot azzal gyógyították, hogy káposztalevelekbe csomagolták a fejüket.

Új-Delhi levegőjét lélegezni 45 cigaretta elszívásával egyezik meg.

Winston Churchill utolsó szavai:

Mindent meguntam.

A II. világháborúban a londoni könyvesbolt, a Foyles úgy tette magát bombabiztossá, hogy a tetejét a Mein Kampf példányaival fedte be.

A fagyi reggelire növelheti a mentális éberséget.

Az első James Bond film, a Dr No egy napon jelent meg a Beatles első kislemezével, a Love Me Do cíművel.

Beyoncé már több parfümöt adott ki mint albumot.

A nappal szerzett sebek kétszer olyan gyorsan gyógyulnak, mint az éjszaka szerzettek.

Lenin angolul ír akcentusban beszélt.

A Nap közelebb van a Földhöz az európai télkor, mint nyáron.

A kutyák mindent kéknek és sárgának látnak.

A szívroham esélye 25 százalékkal nő azon a hétfőn, amikor visszaállítjuk az órát.

A Taj Mahal kupoláját cukor, gyümölcslé és tojásfehérje tartja össze.

A csirkék több mint 200 különböző hanggal kommunikálnak egymással.

69 éves korában a francia író, Victor Hugo öt hónapon belül 40 emberrel feküdt le.

A lepattogott fogakat 10 százalékban a pattogatott kukorica okozza.

A vikingek mellé táblajátékot is eltemettek, hogy ne unatkozzanak a túlvilágon.

A lajhárok 40 percre is képesek bent tartani egy légvételt.

A harkályok 25 kilométer per órával verik be a fejüket a fába, naponta 15 ezerszer.

Az összes műanyag, ami valaha is létezett az elmúlt 13 évben készült.

A Haribo édességek az emberi élethez elengedhetetlen tíz aminosavból kilencet tartalmaznak.

A kakasok nem halják, mennyire hangosak.

Miután az Apollo 11 leszállt, a Holdon két fokkal nőtt a hőmérséklet.

Adolf Hitler unokaöccse, William Hitler az amerikai hadseregben szolgált.

A mosásba fekete borsot őrölni segít megtartani a ruhák színét.

A Play-Doh szaga le van védve.

Az Egyesült Államokban több energiát használnak fel a légkondicionálókhoz, mint Afrikában mindenre.

A sör táplálóbb, mint a kenyér.

A repülőgépek késésének a harmadát Európában a francia légiforgalmi-irányítók okozzák.

