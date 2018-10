Teljesen más fejet vágnak orgazmus közben Keleten és Nyugaton

Az, hogy milyen fejet vágunk orgazmus közben változik attól, hogy keleti vagy nyugati kultúrában élünk. Ezzel szemben a fájdalom nagyjából ugyanúgy néz ki az arcunkon, éljünk bárhol is a világon – találták tudósok.

A Glasgow-i Egyetem kutatói létrehoztak egy számítógépek programot, ami számos különböző arckifejezést tud imitálni, a központi készletében 42 ilyen mozgást ismer. Így például a száj kinyitását, a szemhéj megemelését és az állkapocs leesését.

40 férfit és 40 nőt kérdeztek meg aztán, hogy a mutatott arckifejezés, mit ábrázol, fájdalmat, orgazmust esetleg valami mást. Illetve értékelniük is kellett egy egytől ötig terjedő skálán, hogy mennyire intenzív az adott ábrázat.

Abban szinte minden részvevő egyetértett, hogy a fájdalom és az orgazmus máshogy képeződik le az arcokon, ahogy abban is, hogy a fájdalom érzésekor általában összehúzzuk az arcunkat, a szemöldökünk leereszkedik, az orrunk pedig ráncosodik tőle.

Az orgazmust viszont más arckifejezéssel társítják azok, akik nyugati kultúrából érkeztek, és máshogy azok, akik keletiből.

A nyugatiak tágra nyílt szemekkel és tátongó szájjal azonosítják, míg a keletiek olyan arcot választottak a bemutatottak közül, amelyik mosolyog, felhúzza a szemöldökét és becsukja a szemeit.

A glasgow-i kutatatók ezzel a tanulmányukkal próbálják meg cáfolni azoknak a korábbi vizsgálatoknak az eredményeit, amely szerint a fájdalom és az orgazmus ugyanolyan arckifejezéssel jár. Az ír tudósok szerint a különbözőség keletiek és nyugatiak között abból adódhat, hogy mások a kulturális elvárások az izgalom és a kielégülés kifejezésekor. A Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban közölt tanulmányukban azt írták, ez abból ered, hogy a nyugatiak jobban értékelik a nagy örömöt okozó állapotokat, míg a keleti népek pedig jobban az alacsony értékű érzelmi állapotokat.

