„Egy éjszaki razzián kezicsókolomot köszöntem egy kurvának. Én, az akkor majdnem egy éve nyomozótiszt” – kezd bele A Húszkilós című történetébe dr. Dobos János, a Kádár-kor rendőrlegendája, Kriminovellák, zsarusztorik és egy egyéb történetek című kötetében, ami 2016-ban, tizenhárom évvel a halála után jelent meg.

Bár az eset idején, 1955-ben Dobos még csak húszéves volt, az önérzetét nagyon bántotta, hogy épp ő, aki a Práter utca, a Mátyás tér és a Rákóczi tér környékén nőtt fel, nem ismert fel első ránézésre egy prostituáltat. Az általa leírt rövid történet sokat elárul arról, hogyan viszonyult a kor a szexmunkához.

A razzia az Akácfa utca hírhedt mulatójában, a Három Huszárban történt. Dobos egy olyan asztalhoz lépett oda, amelyiknél két jól öltözött úr és két divatos, kifogástalan megjelenésű hölgy ült. A rendőr kérésére az egyik nő azonnal átadta személyi igazolványát: dr. Városházi Imréné, született Jákovics Vannay Éva, elvált. A húszéves Dobosnak ennyi elég volt ahhoz, hogy a társaság ne legyen gyanús. Elnézést kért a zavarásért, egy kezicsókolommal már tovább is állt volna, de akkor megjelent a háta mögött Kovács százados, az erkölcsrendészeti csoport vezetője.

Mit kezicsókolomozik itt maga? Kurváknak?! No, lányok, visszaadni mindent és kifelé!

Bár a szexmunka korábban mindig legális és elfogadott volt Magyarországon, 1950-ben, a New York-i Egyezmény aláírása után, a szocialista erkölcs nevében kriminalizálták, az üzletszerű kéjelgés fogalmának a BTK-ba kerülésével pedig a prostik elveszítették az összes becsületüket.

Az előkelő nevű, „hihetetlenül sovány, formás lábakkal, jelentős méretű keblekkel” megáldott, fekete, Kleopátra-frizurát viselő nőt Húszkilós gúnynéven ismerték a pesti éjszakában. Társa, a szőke hajú Boci állítólag a szeretője is volt. Dobos azt írja, a fenti megismerkedésük után jóban volt a hihetetlenül intelligens, jó humorú, nagydumás nővel, aki olyan volt, mintha egy Rejtő-regényből lépett volna elő.

Az ő története azonban nem hepienddel ért véget.

A hatvanas évek elejétől rohamosan öregedett, mégis kifogta magának az ügyeletes manust. Az pedig tejelt. Később Boci elmaradt mellőle. Éva akkor már a Rákóczi téren rodázott, és ivott erősen. A nyolcadik kerületi zsaruk sem bántották, inkább beszéltették, és élvezték egyéni stílusban előadott történeteit. Egyszer egy ködös novemberi estén a szokásosnál is több alkohol volt benne. A Bródy Sándor utcánál egy 9-es busz elé lépett, ami átment rajta. Azonnal meghalt.

Abból, hogy a szegénység és kiszolgáltatottság hivatalosan a Rákosi- és a Kádár-korban sem létezett, egyenesen következett, hogy kurvának csak az állt, aki nem akart dolgozni, de fényűzően, luxus körülmények között élni bezzeg igen – olvasható egy 1971-es, szigorúan titkos rendőrségi jelentésben, amelyet Tóth Eszter Zsófia idéz 2011-es tanulmányában.

A jelentés csak azt nem említi, hogy a pesti prostituáltak túlnyomó többsége az állami gyermekgondozásból, vagy a legszegényebb vidéki családokból érkezett a Rákóczi térre. De az üzletszerű kéjelgés büntetése nemcsak emiatt volt álságos a szocializmusban, hanem azért is, mert a szabályozás teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy a szexhez, így a szexmunkához is minimum két ember kell. A jogszabály csak a prostituáltat szankcionálta, a kuncsaftról tudomást sem vett.

Nem véletlen, hogy a fővárosban épp a Rákóczi tér és a környéke volt az utcai prostitúció fellegvára. A lányok egészen a hatvanas évek elejéig a belváros közepén, leginkább az EMKE árkádjai alatt hajtották az üzletet. Aztán a konszolidáció időszakában, városképi megfontolások miatt onnan kiszorították őket. A Rákóczi tér akkoriban nem volt túl felkapott környék, az elhelyezkedése viszont ideális volt: az egyik oldalról a forgalmas Nagykörút határolta, a többiről pedig egy lepattant munkásnegyed, zegzugos kis utcákkal, ahol ha kellett, könnyen fel lehetett szívódni. Ezt már Bezsenyi Tamás kriminológustól tudjuk meg, aki Rákóczi kriminál – stricik, prostik és kuncsaftok a szociban címmel tartott nyolcadik kerületi túrát.

A hatvanas évek elején még egy fontos dolog történt, magyarázza Bezsenyi: ekkor született párthatározat arról, hogy a cigányság nem etnikum, hanem egy deprivált társadalmi réteg, amit be kell olvasztani a többségi társadalomba. Megkezdődött a faluvégi cigánysorok felszámolása és az ott élő családok szocialista nagyvárosokba, csökkentett komfortfokozatú lakásokba kényszerítése. Ekkor érkeztek nagyon sokan Északkelet-Magyarországról a nyolcadik kerületbe. A környék nyomornegyeddé vált, a nincstelenség pedig hozta magával a hozzá kapcsolódó bűnöket.

Bezsenyi elmondta, hogy a 19. század második felében több mai tér, így a Kálvária, illetve a Haller is a szegények temetője volt, ahonnan a kiegyezés időszakában a maradványokat exhumálták és a Fiumei úti sírkertbe szállították. Akkor vált a környékbeli betörők szokásává, hogy a kihantolt sírok helyén ásták el néhány hétre a „forró holmit”, vagyis a lopott értékeket, amíg a rendőrök tárgykörözés miatti érdeklődése alább nem hagy. A vásárcsarnokkal a millennium időszakában megáldott Rákóczi tér az 1956-os forradalom idejére vált temetővé.

A Salétrom utcában működött a hírhedt gépkocsisor, ahol mindig lépésben haladt a forgalom, a környéken élők közül sokan egészítették ki a jövedelmüket rövid távú ingatlan-bérbeadással, vagyis szobáztatással. Az utca egyetlen földszintes épülete valaha egy muzsikus cigányé volt, aki jól menő üzletet alapozott arra, hogy munkaterületet biztosított a környékbeli prostiknak. A régiek úgy emlékeznek, néha előfordult, hogy a lányok ki sem mentek az utcára, így elkerülve a rendőri egzecíroztatást, hanem az ablakokban állva kínálták bájaikat, bizonyítva ezzel, hogy a Józsefváros mégsem esik annyira messze Amszterdamtól.

A Salétrom egyik utcai pincelejáratának zöld ajtaja mögött működött a Kaptafa presszó. A műhely és a hozzá tartozó pincelakás Rob Pál cipészmesteré volt, aki nappal lábbeliket javított, éjjelente pedig a stricik és a kurvák kedvenc szórakozóhelyét üzemeltette.

A mester hol egyedül, hol egy-egy idősebb segéddel dolgozott. Ő maga széles mellkasú, kerek fejű, kopaszodó férfi, aki sokszor napozott kint, műhelye lejárata előtt, feltűrt ujjú, kockás ingben, bőrköténnyel takart kurta lábakkal. Esténként aztán a műhely átalakult, finom italok, szép hölgyek kerültek a hátsó lakóhelyiségekbe, és a környék nehézfiúi is – márpedig akadt belőlük bőven azon a tájon – ott vívták a kártyacsatáikat. A börtönből szabadultak is Rob Pálnál ünnepeltek. Néha egy-egy facér lány nemcsak nála szobázott, de ott is lakott pár hétig, nem szakítva persze ez alatt sem a közeli Rákóczi téren űzött ősi mesterségével