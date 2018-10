A stressz is okozhatja, és csak férfiakat érint: itt a legújabb menedzserbetegség (x)

András rendszeresen jár menedzserszűrésre, és meg volt róla győződve, hogy makkegészséges. Álmában sem gondolta volna, hogy a sok stressz miatt egyszer még prosztatagyulladása lehet.

Családapa éjjel és nappal stresszben

A modern családapa élete nem könnyű! Hát még ha középvezetői beosztásban is dolgozik, mint a 39 éves András. Minden reggel korán kel, viszi a srácokat oviba, isibe, utána a munkahelyén elvégzi az összes előírt feladatát, tartja a projekthatáridőket, és közben még arra is marad energiája, hogy a nagyfőnökkel jópofizzon, és persze a saját beosztottjaival is megtartsa a jó viszonyt. Délután-este begyűjti a gyerekeket edzésről, szolfézsról, és otthon sem lógatja ám a lábát, hanem ugyanúgy kiveszi a részét a házimunkából. Vacsorát készít, gyereket fürdet, esti mesét olvas. Éjfél, mire ágyba kerül, de a gondolatai már másnapi tennivalók, feladatok, határidők körül járnak, emiatt gyakran szorong, és jó darabig nem tud még elaludni. Mégsem aggódik az egészségi állapotáért, hiszen a munkáltatója évente elküldi menedzserszűrésre, ahol legutóbb is azt mondták, az égvilágon semmi baja nincsen.

Rakoncátlankodik a prosztata? Irány az orvos!

András nem is igazán tudta mire vélni, amikor a prosztatája rendetlenkedni kezdett. Elvégre papírja volt róla, hogy makkegészséges! A számára eddig ismeretlen fájdalmat viszont már napok óta érezte, amely néha egészen elképesztő helyekre, például a heréjébe is átsugárzott. Nehezebbé vált számára vizeletürítés, és a fájdalom miatt a szexuális életében is jelentkeztek problémák. Felvilágosult férfiként ugyanakkor tudta, a prosztataproblémákat nem szabad a szőnyeg alá söpörni, ezért a lehető leghamarabb felkeresett egy urológust. A szakorvos prosztatagyulladásra gyanakodott, ám a vizsgálatok során semmiféle kórokozót nem sikerült kimutatni.

Prosztatagyulladás, de vajon mitől? A stressztől!

Andrásnál krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladást állapítottak meg. Ennek a betegségnek a hátterében gyakran nem igazolható sem kórokozó, sem szervi elváltozás. Sokszor csupán bizonyos lelki tényezők, mint a stressz vagy a szorongás miatt alakul ki. Stressz hatására ugyanis a szervezet olyan hormonokat termel, amelyek gyengíthetik az immunrendszert, így a testünkben könnyebben alakulnak ki bizonyos betegségek, például gyulladások.

Egyszerre több fronton érdemes harcolni az egészséges prosztatáért

Az urológus szájon át szedhető gyógyszert írt elő Andrásnak, aki az internetes fórumokon való tájékozódás után, a sorstársak tapasztalatai alapján ezt a Proxelan végbélkúppal egészítette ki. A Proxelan végbélkúp előnyös összetételének köszönhetően enyhíti a prosztatagyulladás tüneteit. Recept nélkül kapható készítmény, amely a végbélcsatorna nyugtató és ápoló hatású helyi kezelésére javasolt akut vagy krónikus prosztatagyulladáshoz, jóindulatú prosztatamegnagyobbodáshoz társuló pangásos állapotokban.

A Proxelan kúp hialuronsavat, valamint gyulladáscsökkentő, illetve fájdalomcsillapító hatású gyógynövények (tökmag, ázsiai gázló, tömjénfa, szalmagyopár, ausztrál teafa) kivonatát tartalmazza. Napi egyszeri használata segíthet a tünetek mérséklésében, mert a Proxelan kúp közvetlenül a panaszok kialakulásának közelében fejti ki hatását. A végbélben alkalmazott, lokális kiegészítő terápia hozzájárul a tünetek gyorsabb enyhüléséhez.

A prosztatagyulladás is generálja a stresszt

A krónikus prosztatagyulladást kísérő tünetek legtöbbször erősen befolyásolják az érintettek mindennapi életét, ideértve a családot, a hivatást, a szabadidőt. A stressz forrása egyrészt a folyamatos fájdalomérzet, másrészt a gyakori vizelési inger, ami miatt a beteg mindig WC-közelben kénytelen tartózkodni. És persze nem elhanyagolhatóak a szexuális élettel összefüggő nehézségek, hiszen ezek akár partnerkapcsolati problémákhoz is vezethetnek. A stressz okozta prosztatagyulladás kezelésén túl ezért mindenképpen érdemes elsajátítani stresszoldó technikákat, amilyen pl. az autogén tréning. Gondoljuk újra nemcsak a saját időbeosztásunkat, hanem a családi feladatok egymás közötti megosztását is. A saját egészségünk érdekében olykor a munkahelyváltást is érdemes lehet fontolóra vennünk.