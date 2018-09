Soha nem találnád ki, hogy milyen rokoni kapcsolatban van a képen szereplő három ember

A 31 éves Jimmy Silva egy 420Nurses nevű cégnél dolgozik marketingigazgatóként, civilben teljesen normális életét él, van egy gyönyörű, kedves barátnője.

Meg még egy.

A férfi már évek óta együtt volt a barátnőjével, mikor megismerkedtek egy rendezvényen a 25 éves Summer Pelletierrel (a képen a jobboldalon). Jimmy már jóval korábban összejött a fotón jobboldalon látható 29 éves Chacha Va Voommal. Miután a párnak nagyon szimpatikus lett a fiatalabb lány, megkérdezték, hogy volna-e kedve velük együtt lenni. Mármint nem egy éjszaka erejéig, hanem mint egy kapcsolat harmadik tagja. A lány belement a dologba és tavaly december óta hárman élnek együtt.

Saját bevallásuk szerint boldogabbak nem is lehetnének, sőt, együtt, hármasban terveznek gyereket is. A kapcsolatuk különös szabálya, hogy mindent szabad, amíg az őszintén történik és nincsenek titkok. A tagok még azt is elképzelhetőnek tartják, hogy bővítik a kapcsolatukat egy újabb taggal.