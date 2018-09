Nem kell rögtön pánikba esni, ha lebetegszik a gyerek (X)

A szülő rémálma, hogy a pici gyerek egyik napról a másikra belázasodik. Ugyan lehet szó egyszerű vírusról, megfázásról, a kisgyerekeknél semmilyen betegséget nem szabad elbagatellizálni, hiszen az komolyabb szövődményekhez is vezethet.

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a gyerekek legtöbbet megfázással (48%), füll-orr-gégészeti problémákkal (37%) és gyermekbetegségekkel (27%) bajlódnak. Emellett gyakori az allergia (21%) és a különféle sérülések (13%), de nem ritkák a szemproblémák (8%), az emésztési problémák (7%) és a pszichológiai/pszichiátriai problémák (5%) sem.

Külön érdekesség, hogy a megkérdezett szülők 43 százaléka szerint a legnagyobb egészségügyi gond 0-3 éves kor közt jelentkezett, de kritikusnak számít a 4-7 éves korosztály is. A kor előrehaladtával az egészségügyi problémák csökkennek a gyerekek körében, így összességében elmondható, hogy az óvodás és kisiskolás korosztály betegeskedik legtöbbet, a szülőknek ebben az életkorban érdemes leginkább odafigyelniük a picik egészségére és biztosítaniuk a mielőbbi gyógyulást.

Még mielőtt megtörténik a baj

Ha már jelentkeznek a betegség jelei, első lépés természetesen az orvos és a diagnosztizálás, majd a megfelelő kezelés, ami a szülőnek anyagi teherrel és jövedelem kieséssel is járhat az aggodalom mellett. A legpraktikusabban akkor járhatunk el, ha megelőző intézkedéseket is teszünk: van otthon gyógyszer, a telefonunkban megtalálható a bevált gyermekorvos száma.

Kevesen gondolnak rá, de van lehetőség arra is, hogy a gyerekeknek olyan biztosítást kössünk, amellyel a tipikus gyerekbetegségek esetére is még felkészültebbek lehetünk.

A biztosítás szó hallatán legtöbbször balesetekre, nem várt tragédiákra gondolunk, pedig az elsőre hétköznapinak tűnő gyakori gyerekbetegségekkel kapcsolatban is találunk olyan biztosítási konstrukciót, amelyet érdemes megfontolni.

Ebből láthatja a szülő, hogy jól csinálja-e a dolgokat Hol van a féltésnek az egészséges határa, mikortól válik patológiássá? Mit okoz ez felnőttkorban? Erre kerestük a választ. Két édesanyát és egy pszichológust kérdeztünk a témában.

Ilyen biztosítási konstrukció keretében a szülő többféle segítséget kaphat már a hétköznapinak tűnő gyakori gyerekbetegségekre is.

A hiteles információ felbecsülhetetlen

“Az NN Életkapu program egy olyan megtakarítási lehetőség, amely nem várt helyzetekre fedezetet nyújtó biztosítási és gyermek asszisztencia szolgáltatások hatékony kombinációját is tartalmazza. Az NN által kínált palettából igény szerint összeállíthatja, hogy a jövőre fókuszáló megtakarítás mellé milyen biztosítási védelmet szeretne.” – mondta megkeresésünkre Nemes-Szabó Zsuzsanna, az NN Biztosító márka és marketingkommunikációs vezetője.

Így például a 7/24 orvosi call-center gyermek asszisztencia szolgáltatás keretében a szülők telefonon konzultálhatnak gyakorló orvossal, mely során lehetőség nyílik orvosi, táplálkozási és életmód tanácsadásra, lelet kiértékelésre, és annak megbeszélésére, illetve konkrét egészségügyi panaszokkal kapcsolatos kérdésekben való segítségnyújtásra is.

A fertőző betegségekkel kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések megválaszolásában is segíthet az orvos. Például: „Elkaphatja-e a családtag a bárányhimlőt, ha az óvodában járvány van?”. „Mikor és meddig érdemes a bárányhimlő elleni védőoltást beadatni a gyermeknek vagy a családtagoknak?”, „Melyek azok a fertőző gyermekbetegségek, amik várandós édesanyák számára komplikációval járhatnak?”. Ezeknek sokszor a szülők a neten próbálnak utánanézni, vagy ismerősök közt kérdezősködni, de a szakember véleményét semmi nem pótolhatja.

Ami a megfázáson túl van

De milyen egyéb betegségekre érdemes kisgyermekes szülőként felkészülni?

A diagnózis mielőbbi felállítása a legfontosabb, hiszen ha későn kezdődik el a kezelés, az súlyos szövődményekkel is járhat. A kiskorúak különösen hajlamosak az arcüreggyulladásra. Mivel az orrfolyás és egyéb tünetek gyakran maguktól elmúlnak, sok szülő először otthoni módszerekhez nyúl, és esetleg csak később kér orvosi segítséget, amikor a tünetek nem enyhülnek vagy rosszabbodnak. Súlyos esetben, például a rostacsontok gyulladása esetén a fertőzés tovább is terjedhet.

Kórházi fekvőbeteg ellátást igénylő krupp esetén is fontos a mielőbbi diagnózis felállítása. A krupp különösen a csecsemők és a kisgyermekek betegsége, ami sajnos Magyarországon sem ritka. Az enyhe lefolyású, a legtöbb esetben magától gyógyuló betegség szélsőséges esetben életveszélyes is lehet, mert fulladást okozhat. A három év alatti gyermekek esetében a krupp okozta nyálkahártya-duzzanat az amúgy is szűk légutakat még inkább beszűkíti. Ezt a légcső gyulladást körülbelül 200 különböző légúti vírus okozhatja. Az, hogy miért éppen az adott kórokozó váltja ki, nem tisztázott. Legsúlyosabb esetben kórházi ápolásra, folyamatos műszeres vizsgálatra is szükség lehet.

Az NN Életkapu program a megtakarításon túl különböző kiegészítő biztosítások révén gondoskodik arról, hogy ha gyermekével baleset történik vagy egészségügyi probléma lép fel, segítséget kapjon az anyagi kihívások leküzdésében.