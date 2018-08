„Hiába kívánom, nem élvezek el vele”

Harminchat éves férj, apa vagyok, bár ennek ellenére van egy barátnőm. Úgy érzem, hogy ő a nagy szerelem az életemben, és is hasonlóan gondolkodik. Ő is kapcsolatban él, és úgy találtunk egymásra, hogy egyikünk sem keresett külső kapcsolatot. Szó szerint egy pillantással robbantunk be egymás életébe akaratlanul is. A problémám az, hogy nehezen vagy egyáltalán nem élvezek el vele szex közben, pedig nagyon kívánom, és soha senkivel nem volt ilyen jó az ágyban mint vele. Miért lehet ez? Eddig inkább azzal küzdöttem, hogy hamar elélvezek. Zavar engem is és őt is, azt gondolja hogy valamit nem csinál jól, hogy vele lehet probléma, illetve, hogy nem is kívánom. Pedig ez nem igaz. Mit tehetnék? A választ előre is köszönöm.