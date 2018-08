Imádja ölelgetni a turistákat a kis elefánt

Suki a bébi elefánt nagyon szereti a turistákat, legalábbis ölelgetni. A thaiföldi állatról egy videót is közzétettek, amin egy fekvő és nevető turistát nem hagy békén, folyamatosan a mancsai között tartja. Közben anyja (mármint az elefánté, nem a turistáé) füvet legelészve nézelődik mellettük.

Suki a legújabb tagja a Chai Lai Orchid nevű elefántmenhelynek, amely a videó alatt le is szögezi „senki sem sérült meg a videó készítése közben”. Nem is feleslegesen kötik ki, hiszen Suki, bár még pici, de már így is 90 kilót nyom. Azért reméljük, ha felnő, felhagy ezzel a most még cuki szokásával.

Kiemelt kép: YouTube