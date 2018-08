Egy rövid videó nyújt betekintést a kínai létesítmény módszerébe. Szürreális látvány.

Nem igazán értjük, mi is történik az alábbi videón látható fitneszteremben, ami a világ legfurcsább ilyen létesítménye lehet. És inkább nem is próbáljuk megmagyarázni.

De azért arra kíváncsiak lennénk, hogy vajon milyen izmok erősítésére is jó a biciklizés közbeni metálos fejrázás, és minek a nem is annyira finoman szexuális vízlocsolás a színpadról. A diszkós fényekről már nem is beszélve.

Kiemelt Fotó:Facebook/Shanghaiist