A bolt áruszalagján próbált meg szexelni a kanos pár

Как в одноимённом юмористическом телешоу «Голые и смешные»! 😂 Да вот только не смешно!😐 Или если очень хочется, то можно?☝️ Как Вы считаете? 🤯 . . . . Замечены в магазине «Удача». Действительно, редкая удача!!😁 Видео от подписчика #новостикраснодара #новостикраснодарскогокрая #кубань #интересное #Краснодар #Сочи #Новороссийск #Армавир #Ейск #Кропоткин #СлавянскнаКубани #Анапа #Туапсе #Лабинск #Геленджик #Тихорецк #Крымск #Тимашевск #Белореченск #Курганинск #krasnodarlifecity

A post shared by KRASNODAR 🇷🇺life city🇷🇺 (@krasnodarlifecity) on Aug 7, 2018 at 3:57am PDT