Egy kádnyi krumplival, melltartóban találtak rá egy férfire a hotelben

Úgy éreztem, hogy ez a helyes abban a pillanatban

– mondta a bírónak James Johnson arra a kérdésre válaszolva, hogy miért töltötte meg a hotelszobája kádját burgonyával.

De igazából nem is ezért kellett megjelennie a southamptoni bíróságon, és még csak nem is azért, mert egy melltartót viselt a pólója felett mindeközben, hanem mert nem kevés drogot találtak nála, és benne. Volt nála ecstasy, az MDMA-hoz hasonló 5-MAPB és még egy pszichoaktív szer, a 2CB is.

A férfi a drogokat a dark weben vásárolta 750 fontért, vagyis több mint 270 ezer forintért, de egy szakértő szerint nem értek többet 300 fontnál (110 ezer forintnál).

Johnson egyébként azt tervezte a barátaival, hogy egy napra elmennek Eastleightbe egyet bulizni, de végül öt naposra sikeredett a parti, egészen addig, míg meg nem jelentek a rendőrök azután, hogy a hotel személyzete amiatt hívta fel őket, hogy kannabisz szaga hagyja el a szobát.

Johnson bűnösnek vallotta magát a bíróságon és megbánásáról tanúskodott. Végül 18 hónap közmunkára és 9 hónap elvonókúrára ítélték – írta a Metro.

Kiemelt kép: Thinkstock