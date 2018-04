„Túl hangosan nyög a pasim. Szóljak neki?”

31 éves egyedülálló nő vagyok, fél éve megismerkedtem valakivel, akivel jól kijövünk. A szex is jó, figyel rám, fontos neki, hogy nekem is jó legyen, kulturált szerelmi partner. Beszélgetni is tudunk, jól érzem magam vele az élet egyéb területein is, csakhogy van egy dolog, ami egyre jobban zavar. Szerelmeskedés közben szinte végig csak rám összpontosít, majd a végén, amikor belém hatolt és már közeledik az élvezéshez, iszonyú hangosan és zavaróan nyög. De annyira zavar a hangja, hogy el is felejtem, hogy éppen mit csinálunk, és csak arra tudok gondolni, hogy legyen már vége. Szólnom kellene neki, hogy engem zavar, amikor nyög? Vagy ez szemétség?