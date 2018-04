Ez lesz május legmenőbb programja – legalábbis annak, aki szereti a sárgát

Figyelem, súlyos dallamtapadásokat kockáztat, ki ezt a cikket végigolvassa.

Nárcisznapot tartanak Babócsán – ez a hír, amiből akár mesekönyvcímet is lehetne faragni. De mi inkább mást faragunk.

Épp két hét múlva, május tizenkettedikén lesz a jelzett káprázatos esemény, méghozzá Európa legnagyobb nárciszmezején.

A szervező Babocsáért Egyesület a Facebook-oldalán adta hírül, hogy a Somogy megyei település Basa-kertjében immár huszonkettedik alkalommal várják az érdeklődőket.

A Basa-kert amúgy a história szerint onnan kapta a nevét, hogy a török hódoltság idején területét a helyi basa nárcisszal ültette be háremhölgyei gyönyörködtetésére.A Babocsai Nárcisznapon lesz nárciszfutás, főző- és pálinkaverseny, táncelőadás, kötélugrás, valamint koncert: a virág névadóját, szép Nárcissust olyan tündöklő magyar előadók idézik majd, mint Oszvald Marika és Kis Grófó.

Nem tudjuk nem idefröccsenteni KG hurrikánerejű nótáját, ami nem mellesleg hamarosan eléri a 41 millió letöltést, megérdemeljük.

Aztán, ha már legalább ötször meghallgatták az opuszt (mint most mi), s lábideget kaptak tőle valamint a teljes hosszú hétvégére kitartó dallamtapadást, kattintsanak át erre a Villon versre, ebben is is van Nárcissus.

És ha még marad idegsejtjük kitunkolni az összes gyermeteg asszociációt, nézzenek bele a P. Mobil Babocsai nénijébe.

Aztán ne feledjék: május tizenkettedikén irány Babocsa, irány a nárciszföld.