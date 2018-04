Nem, az ujjazástól nem lehet teherbe esni

Három fő témacsoport köszön vissza a fórumoldalakon, ahol a kamaszok arra igyekeznek választ kapni, hogyan élhetnének szexuális életet úgy, hogy tulajdonképpen igen kevés ismeretük van a témában. Ezek a terhesség, a szüzesség elvesztésének ideális életkora és a védekezés.

Előváladéktól teherbe eshetek?

A szexuális érés folyamatában a tinik a saját testükön élik meg a hormonális változást, és ha találnak valakit, akivel együtt is megélhetik az ösztönszerű vágyaikat, akkor megtörténhet, hogy elveszítik a szüzességüket a fiatalok. Ennek időszaka ma már akár 12-14 éves korban is bekövetkezhet, ami azért is szomorú valahol, mert ugyan a testi, biológiai érettség ilyenkor már adott a szexuális élethez, de a lelki érettség, a viharos érzelmek, a megfelelő háttérismeret a kamaszkor elején még hiányos.

A terhességgel kapcsolatos tévhitek emiatt alakulnak ki ebben a korban, az általános iskola felső tagozatában és a gimnáziumban jobb híján az internetről vagy egymástól szerzik meg az információkat. A szülőkkel nehezen (általában hárítják a kérdéseket), a tanárokkal alig vagy sehogy nem beszélgetnek a szexről és a védekezésről, inkább fórumokon igyekeznek névtelenül megtudni, hogyan úszhatják meg a szerelmeskedést teherbeesés nélkül. A Teherbe eshetek, ha…? típusú kérdésekből rengeteg kering az interneten, valódi válaszokból pedig igen kevés akad.

Hányan estetek teherbe ujjazástól? Ujjazástól elszakadhat a szűzhártya? Előváladéktól teherbe lehet esni?

A szexológusok cikkekben és könyveikben magyarázzák el ugyan, hogy hogyan lenne jó védekezniük a fiataloknak, és nem győzik felhívni a figyelmet a tudatosságra, arra, hogy vállalják fel, és próbálják megbeszélni az azonos nemű szüleikkel. A teherbe esés az ujjazástól nem történhet meg, akkor sem, ha előtte a fiú a kezével érintette a spermát: elenyésző, mondhatni semennyi esély sincs a terhességre az ujjazással. A szűzhártya átszakadhat sportolás közben is, a lovagló lányoknál előfordulhat, azonban az ujjazással a szűzhártya nem fog elszakadni, annál sokkal erősebb és rugalmasabb testrész.

Komoly kapcsolatban vagy alkalmi kalandokkal más a védekezés

A védekezés kérdése is rengeteg fiatalt érdekel az interneten, van, akinek már 13 évesen fogamzásgátlót ír fel a nőgyógyász az édesanya kérésére, de a legtöbben arra kíváncsian a neten, hogy hogyan tudnának úgy gyógyszerhez jutni, hogy a szülők ne tudják meg. Ez is arra utal, hogy a fiatalok nem merik felvállalni a szülők előtt, hogy már élnek nemi életet, ez nagy valószínűséggel a hozzáállásuk miatt is lehetséges: ritka kivétel, ha valaki meg tudja beszélni lányként az édesanyjával a fogamzásgátlás kérdéskörét. A gyógyszer nem annyira javasolt ebben a korban, de ezt valóban csak a szülővel kézen fogva, egy jó nőgyógyásszal beszélgetve szabad kiválasztani: a legjobb gyógyszerek is beleavatkoznak a hormonrendszerbe, és így védik a női testet a teherbe eséstől. Emellett számolni kell a trombózis kockázatával, az esetleges libidó csökkenésével is, ezért is fontos, hogy nőgyógyász írja fel.

15 évesen tudok úgy feliratni fogamzásgátló, hogy anyukám ne tudjon róla? Hogyan működik a sürgősségi fogamzásgátló? A barátnőm nem akar fogamzásgátlót szedni, hogyan beszéljem rá? (17/F)

A tinédzserkorban a leginkább az óvszer használata ajánlott, a hátizsákban, pénztárcában bátran lehet néhány darab, és ha szükséges, akkor inkább ezt célszerű védekezésként használni. A behatolás maga is jó élmény természetesen, azonban a szexuális kultúrát leginkább úgy lehet ápolni és színesíteni, ha a behatoláson kívül az előjáték számos más formáját megismerik a fiatalok, és kitapasztalják. Ennek a kornak pont ez a szépsége: végeláthatatlan csókcsaták és a testiség felfedezésének korszakát nem szabad olyan gyorsan átugrani.

Ciki 16 évesen szűznek lenni?!

A szüzesség elvesztésének kérdése nemcsak manapság, de a ’80-as években is fontos kérdés volt: emlékezzen mindenki vissza a régi Ifjúsági Magazinokra és az ott feltett kérdésekre. A szüzesség elvesztésének megvan a maga ideje, de még fontosabb, hogy a méltó partner sokkal fontosabb, mint az életkor. Mégis sok fiatal arra kíváncsi, mikor ideális elveszíteni a szüzességet, hány évesen számít kínosnak, és ki mikor veszítette el.

A hogyan és kivel nagyjából mindegy — sajnos.

Pedig az első szexuális aktus egy életre hatással lehet a szexuális életünkre, nemcsak testileg, hanem lelkileg is. Ha például egy lány csak úgy odaadja magát valakinek egy fesztiválon pár hétnyi ismeretség után, és a fiú csak azt akarta, akkor a lány önértékelésén csorba eshet, sőt, a bizalma is nehezen fog helyreállni, aminek hatása lesz a következő párkapcsolatára.

Szerintetek hány évesen normális elveszíteni a szüzességet? Van köztetek olyan, aki nem párkapcsolatban veszítette el a szüzességét? Nagyon gáz, ha még szűz vagyok?

A testiségben is előfordulhat olyan helyzet, amire egyik fiatal sincs felkészülve. Például az, hogy a lánynak annyira fáj, hogy a későbbiekben fogát összeszorítva várja majd a behatolást. Hogy a fiú már a bugyi érintésétől elélvez. Ezért is jó, ha az előjátékot ebben az életkorban fedezzük fel, aminek természetesen nem az anális szex a szerves része, hanem a csókok, a simogatások, a kézzel és szájjal való stimulálás, amiből sosem lehet elég felnőttkorban sem.

Az egészséges szexuális életnek része, hogy odafigyelünk magunkra, és tudatosan teszünk azért már fiatalkorban, hogy elkerüljük a nem kívánt terhességet, a pszichés és testi sérüléseket, amik egy életre hatással lehetnek ránk.

Ezeknek köszönhetően biztos, hogy gondok lesznek felnőttkorban a szexualitás egészséges megélésében.

