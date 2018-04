Ezért kellett lemondani Tátrai Tibor koncertjét

A Liszt Ferenc-díjas gitárosnak, Tátrai Tibornak alig két hete le kellett mondania a Magyar Atom koncertjét, miután kiújult a kézproblémája.

Ideggyulladásom volt, emiatt kellett lemondani a Magyar Atom buliját, amit nagyon bánok, de biztosan bepótoljuk. Ez az elcsontosodás olyan, amit más korombeli észre sem venne, de egy zenész számára roppant kényelmetlen tud lenni, főleg, amikor pihentetni kell. De ennek most vége! Most is éppen gyakorolok. (…) A fizikumom már nem a régi, de egyre tisztább a mentális jelenlétem, érzem, hogy beérett az elmúlt ötven évem