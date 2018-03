Szülei rendszeresen látogatják a VV Fanni megölésével gyanúsított férfit

Novoznszki Fanni halálának híre közel négy hónapja, 2017 decemberében sokkolta az egész országot. A lány holtteste azóta sem került elő, megölésével gyanúsított B. László viszont csak bűnrészességét hajlandó beismerni.

Időközben a gyanúsított volt barátnőjét is kihallgatták, amelyről a férfi egykori egykori ügyvédje és egyben rokona, Brodmann Péter mesélt a Blikk magazinnak.

– nyilatkozta Brodmann a magazinnak, majd hozzátette, hogy a gyanúsított egyre nehezebben viseli a bezártságot.

A szülei rendszeresen látogatják Lászlót, és úgy látják, hogy fiuk egyre feszültebb. Mostanában már nem is kérdezik a rendőrök, kihallgatása sem volt jó ideje. Két dologra épít a rendőrség. A kocsiban található vérre és a szintén ott lelt kötélre. Ezek azonban semmit sem bizonyítanak. Erről idáig nem beszéltem, de most már elmondom, hogy azon az építkezési területen, ahol az eset történt, még térfigyelő kamera is fel van szerelve, de a vizes világbajnokság után már nem működtették. Pedig a felvétel most kulcsfontosságú lenne.