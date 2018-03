Vajnáné újabb imidzsfilmmel mutatja be magát. A napokban még a tengerparton vetkőzés volt műsoron, most pedig macskája is szerepet kapott.

Vajna Tímea ugyanis élvezettel vetkőzik házikedvence társaságában, sőt úgy tűnik, nincs is annál jobb, mint tangában és melltartóban ölelgetni és puszilgatni a cicát.

Szimba pedig gúvadt szemekkel figyeli gazdája tevékenységét.

