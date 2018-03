Nem a hideg miatt fázik meg, de az is rásegít

Mindent az influenza- és megfázásszezonokról.

Ha beköszönt a hideg idő, akkor szinte vele együtt érkezik az influenza és a megfázás, más néven náthaszezon is. Ezt már nagyjából mindenki megszokta, mégis egy csomó tévhit kering az influenza és megfázás körül. Ha fáj a torkunk, köhögünk, folyik az orrunk, és úgy érezzük magunkat, mint akin átment az úthenger, akkor többnyire azt mondjuk: influenzás vagyok.

Pedig ez koránt sem biztos! Az influenza okozója az influenzavírus három fő családjának valamelyike.

Influenza

A betegség főszezonja minden évben egyszer, az adott földrajzi terület éghajlatának hideg időszakára tehető. A hideg tökéletes táptalaj az influenza terjedésének, ez a magyarázata a szezonalitásának is.

Az influenzát okozó vírusokat azonban – a közvélekedéssel ellentétben – nem csak télen, hanem egész évben átadhatjuk egymásnak. A tél úgy könnyíti meg a terjedést, hogy hideg időben általában sokkal több ember tartózkodik egyszerre kisebb, zárt terekben. A munkahelyeken, óvodákban, iskolákban ritkábban nyitunk ablakot, többen és gyakrabban használjuk a tömegközlekedést és kevesebb időt töltünk a szabadban. Ez már önmagában megsokszorozza az influenzavírus terjedését, hiszen a zsúfolt „konzervdobozokban” igazán könnyű dolguk van a vírusoknak, és akkor még a többi hatásról nem is beszéltünk. Télen sokkal kevesebb a napsütés, UV-B sugárzás híján pedig romlik a szervezetünk D-vitamin-ellátottsága. A hiányzó vitamint a szokásos étrend nem tudja biztosítani, tudatos pótlására pedig sajnos még mindig kevesen gondolnak. Emiatt gyengül a szervezet immunrendszere, így nem tudunk hatékonyan védekezni a kórokozókkal szemben. Nem csupán a jókedvünk, meg a D-vitamin miatt lenne nagy szükségünk a jótékony UV-sugárzásra, hanem azért is, mert képes elpusztítani a vírusok egy részét.

A bajt tovább tetézi a beltéri fűtés, amely szárítja a levegőt, ettől pedig szárazabb lesz az orrnyálkahártyánk, és így kevésbé képes ellenállni a vírusoknak.

Ráadásul sok olyan országban, ahol nyáron nincs iskola – Magyarország is ezek közé tartozik –, az influenzaszezonok nagyjából egybeesnek az iskolakezdéssel, illetve nem sokkal ezután jelennek meg. Ennek az oka az, hogy a nyáron izoláltabb gyerekek hirtelen össze lesznek zárva a társaikkal, és így könnyebben adják át egymásnak a betegségeket.

Megfázás és nátha

Az influenza a hurutos megbetegedéseknek csak egy részéért felel. A másik része az, amit megfázásnak vagy náthának hívunk. Ennek is csak részben van köze a hideghez.

Az influenzához a tüneteit tekintve sok hasonlóságot mutató náthát többnyire ugyancsak vírusok, az úgynevezett náthavírusok okozzák, általában egyszerre több is. Kétszáz körül van az olyan rhinovírusok száma, amelyek orrnyálkahártya-gyulladást okozhatnak. Ritkábban azonban baktérium, vagy más kórokozó is lehet ludas a betegség kiváltásában. A hideg nem is feltétlenül szükséges ahhoz, hogy „bekapjuk” a vírust, ezért fordulhat elő, hogy a nátha akár nyáron is ledönthet bennünket a lábunkról.

Ezeknek a kórokozóknak jobban kedvez a párásabb, hűvösebb idő, és a szervezetünkben való szaporodásukat segíti az évszakváltás is. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megfeledkezni az időjárásnak megfelelő öltözködésről. Vagy túlöltözünk, emiatt leizzadunk, és ha kicsit lehűl a levegő, máris megfázunk, vagy a várva várt tavasz első napsugarai láttán túl hamar dobjuk le a téli cuccot. Nyáron pedig a hőség elleni védekezést visszük túlzásba, és bizony az is megfázáshoz vezethet. Azt korábban már említettük, hogy milyen feltételek segítik elő télen a betegségeket, de még nem beszéltünk mindenről.

Megelőzés

A náthát, vagy megfázást okozó vírusok terjedésében valóban segít az, ha nem öltözünk fel megfelelően. Ha lengén öltözünk, akkor a kilógó testrészeink hajszálerei összehúzódnak, amitől romlik a vérkeringésünk és a sejtjeink oxigénellátása is. Ettől pedig a szervezet ellenállóképessége gyengül.

De az influenzavírust és a megfázást is megpróbálhatjuk elkerülni a szezonok közepén. Az előbbinél nagyon fontos például a védőoltás időben történő beadatása, de az utóbbira is vannak trükkök. Mossunk sűrűn kezet, kerüljük a zsúfolt tereket, öltözzünk rétegesen és alaposan, ne „lógjon ki” semmink. És igyekezzünk sok vitamint enni az étrendünkkel!