Halálos meglepetést talált gyerekei ételhordójában egy anya

Nézze meg figyelmesen ezt az uzsonnásdobozról készült fotót. Van egy alma, egy zacskó ropogtatnivaló, alatta pedig valamilyen édesség. Még valami?

Igen, a fedél peremében egy kicsi kígyó rejtőzik. Pontosabban egy fiatal textilmintás barnakígyó.

Ez a faj Ausztrália leghalálosabb élőlénye, egyetlen marása húsz felnőtt emberrel is képes lenne végezni. Bár nála erősebb mérgű kígyó is él a déli kontinensen, messze a legtöbb halálos kígyómarásért a textilmintás barnakígyók felelnek – írja a The Sun.

A fotót egy anya készítette, miközben a gyerekei elemózsiáját készítette össze Adelaideben. A nő azonnal hivatásos kígyóbefogót hívott, aki biztonságba helyezte a hüllőt. Rolly Burrel azt nyilatkozta egy helyi rádiónak, a nő nagyon jó tette, hogy nem próbálkozott egyedül megoldani a problémát, a textilmintás barnakígyók ugyanis pont ugyanolyan veszélyesek aznap, amikor kibújnak a tojásból, mint kifejlett korukban.

Az nőnek szerencséje volt, mert nem vette észre egyből hüllőt. Nyugodtan pakolgatott a dobozba, csak akkor tűnt fel neki a kígyó, amikor be akarta zárni a fedelet.