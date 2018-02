Ön is inkább otthon aludjon, ne az irodában! (x)

Saci (38) okult a történtekből, és senkinek nem kívánja, hogy ilyen helyzetbe kerüljön!

2:20

Atyaég, már ennyi az idő? Még mindig nem alszom. Hogy lesz ebből holnap céges szereplés a főnök előtt? És még a prezentációt is át kell néznem. Ha hibás az anyag, ott lesz vége a világnak. Meg a karrieremnek. Aludni kéne. Ha tudnék.

6:30

Szól az ébresztő. Aludtam egyáltalán bármennyit? Felkelek. Kivánszorgok a fürdőszobába. Tusolok. Decens kiskosztümbe bújok. Sminkelek. A szemem alatti karikákra dupla adag korrektort teszek. Jaj, a korrektúra! A prezimet még át se néztem! Máris görcsben a gyomrom, mint egyébként mindig, ha mások előtt kell szerepelnem.

8: 20

Beérek, a folyosón Andi kolléganőmbe botlok. Elpanaszolom, hogy egy szemhunyásnyit sem aludtam az éjjel.

– Egy ilyen fontos nap előtt? – szörnyülködik. – Miért nem szedsz altatót?

– Még csak az kéne, hogy rászokjak valami szintetikus bogyóra, amitől még másnap is kába leszek és nem tudok koncentrálni – hárítom a remek ötletet.

– A Sedacur forte nem szintetikus, hanem egy növényi gyógyszer. Három nyugtató hatású gyógynövény, a valériána, a komló és a citromfűlevél kombinációjával segíti az elalvást és az átalvást. Nem befolyásolja a koncentrálóképességet, az éberséget, így akár nappalra is beveheted nyugtatóként. A citromfűlevél külön jót tenne az állandó gyomoridegednek! – bizonygatja Andi. Nem állok le vitatkozni, sietnem kell az irodámba.

8.30

A gépemen e-mail vár: egy órát csúszik az értekezlet. Királyság! Lesz időm átnézni a prezit! Sőt, mi lenne, ha előtte öt percre lehunynám a szemem? Éjjel bezzeg, ha megveszek se bír ilyen álmosság rám törni, mint most. Kár kihagyni a lehetőséget… Tolom is félre a laptopot, borulok rá az asztalomra. Öt percig úgyse jön be ide senki.

9.45

Andi áll mellettem, rázogatja a vállamat. – Mindenki rád vár, kezdődik az értekezlet! Éjszaka kéne aludnod, nem nappal, és főleg nem az irodában. Hallgass rám és szedd a Sedacur fortét, recept nélkül kapható és nekem is bevált – hadarja, mialatt feltápászkodom. Együtt tartunk a tárgyaló felé, én hangosan fohászkodom, hogy csak ezt a mai napot éljem túl. Ne legyen hiba a prezimben, amit ugyebár nem tudtam átnézni. Utána ígérem, jó leszek, megjavulok, beszedem a Sedacur fortét és rendesen kialszom magamat…

12.00

Túléltem! A prezentációm hibátlanul sikerült! Hatalmas mázli. Andi persze nem hagyja ennyiben:

– Emlékezz, mit ígértél! Azt, hogy ezentúl rendesen kialszod magadat. Méghozzá otthon. Éjszaka. Úgyhogy ezt most tedd el! – nyomja a kezembe a gyógyszeres dobozt. Sedacur forte? Ám legyen!

Vény nélkül kapható gyógyszer