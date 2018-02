Így született meg az autós mozi, az amerikai szerelem jelképe

2018 június hatodika nagy nap lesz az autók szerelmeseinek és a szerelem szerelmeseinek is. 85 éves lesz ugyanis az egyik legjellegzetesebben amerikai, de kifejezetten romantikus helyszín, az autós mozi.

1933-ban New Jersey állam Camden városában nyitotta meg Richard Hollingshead az első olyan mozit, ahol az emberek az autóikból nézhettek filmeket. A belépő autónként és személyenként 25 cent volt, és az első autós moziban vetített film pont egy brit vígjáték, a Wives Beware volt.

Az ötlet, hogy szabadtéren vetítsenek filmeket, nem volt új, csak az autó. És egészen meglepő helyről jött. Hollingsheadet ugyanis az zavarta, hogy az édesanyja nem igazán tud elmenni moziba.

Az ötlet az anyukától jött

Ez pedig azért volt, mert Hollingshead édesanyja az átlagosnál nagyobb termetű volt, ezért nem fért el tökéletesen a mozik szűk székein. Az akkori autók kanapészerű, egybefüggő ülésein viszont rendkívül kényelmesen el volt.

Ezért a mozi alapítója kivitte az autóját a hátsó kertbe, rárakott egy 1928-as vetítőt a motorháztetőre és beültette az édesanyját. A vászon pedig egy két fa közé kifeszített fehér lepedő volt, erre vetített az első autósmozi házi elődje.

Hollingshead egyébként azonnal meglátta a dologban az üzletet, csak azt kellett kitalálnia, hogy fogja leparkolni a sok autót. Sokféle módszerrel kísérletezett, de végül egy rámpás megoldás nyert, ahol az autók különböző magasságokba parkolhattak, így nem takarták ki egymás elől a vásznat.

Rugalmas szórakozás

Egy évvel később már meg is nyitott a második amerikai autós mozi, és azt hihetnénk, hogy azonnal hatalmas siker lett egy olyan országban, amelyik nem csak a nagy privát tereket értékeli, de az autókért és a filmekért is teljesen odavan. De nem így lett.

Körülbelül két évtizedig üzemeltek ugyan autós mozik, de nem nagy sikerrel. Az igazi áttörést az 50-es évek hozta, amikor elkezdtek elterjedni az autókba szerelt hangszórók. Addig ugyanis nem igazán hallották a filmeket a mozizók. A csúcs 1958-ban volt, amikor több mint négyezer autós mozi működött az Egyesült Államokban.

Az autós moziknak rengeteg haszna volt. Sokkal rugalmasabban működtek, mint a beltéri mozik, az emberek elhozhatták a családjukat, hozhattak ételt, és dohányozhattak is. Arról nem is beszélve, hogy nem véletlenül lettek az autós mozik a szerelem jelképei, hiszen a sötét parkolókban álló, még kanapészerű ülésekkel felszerelt autókban nagyobb privátszférája volt a mozizó pároknak is, mint a beltéri mozikban. Így születettek meg a szerelmek az autós mozik parkolójában.

Nem érte meg üzemeltetni

Egy fontos dolog volt viszont, ami miatt az autós mozik nem tudtak versenyezni a beltériekkel. A beltéri mozik naponta öt-hatszor is le tudták vetíteni ugyanazt a filmet, de az autós mozik csak egyszer, legfeljebb kétszer. A kültéri vásznak ugyanis csak sötétben látszottak jól, és amíg a rendes mozikat be lehetett sötétíteni, az autós mozikban meg kellett várni, hogy lemenjen a nap.

Emellett az amerikai ingatlanárak is elkezdtek emelkedni, és az autós mozikat hirtelen még drágább lett üzemeltetni. Kevesebb filmet tudtak ugyanis vetíteni, de sokkal nagyobb területen. Az autós mozik a premierfilmek és az esti szerelmek után így átalakultak, és B-kategóriás, valamint felnőttfilmeket kezdtek vetíteni.

De nem szűntek meg teljesen. Az Egyesült Államokban még mindig 400 autós mozi szolgálja azokat, akik így szeretnék eltölteni az estéiket, és Amerikán kívül is létezik még pár. Kínában például most kezd egyre népszerűbb lenni.

Kiemelt kép: Michael Kilgore/Flickr