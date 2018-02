Ideje mindenkinek megismerkedni a tea művészetével

Jens de Gruyter, a berlini Paper and Tea tulajdonosa fotósként kezdte, aztán elcsábította a teák különleges világa — nemrég pedig őt választotta teaszakértőnek a Coca-Cola legújabb terméke, a FuzeTea bevezetéséhez. Vele beszélgettünk a múltjáról, a készen kapható teákról és arról, hogy miért lett újra felkapott a tea. Interjú.

Honnan ered a szenvedélye a teák világa iránt?

Lényegében egész életemben rajongtam a teáért. Gyerekkoromban a keresztapám egy német luxushotel és étteremlánc jól ismert teakereskedője volt, ő ismertette meg velem a Dardzsiling és az Assam teákat. Később, amikor fotósként Ázsiában jártam, felfedeztem a kínai, tajvani, japán és koreai tea hagyományait. A P&T megnyitásában pedig az olyan tea iránti szenvedélyem inspirált, amit korábban nem találtam meg Európában.

Mivel foglalkozott mielőtt teaszakértővé vált?

A tea valóban a második hivatásommá vált, a karrieremet a fotós szakmában kezdtem, reklámokhoz és különböző kiadóknak készítettem fotókat. Fotós karrierem kezdetén, azaz a ’90-es évek közepén kezdtek átállni az analógról a digitális képekre, nagyon izgalmas időszak volt. Tíz évvel később pedig az egész egy digitális médiummá vált, én pedig késztetést éreztem arra, hogy valami olyasmibe kezdjek, amiben rengeteg kreatív potenciál van. Erre pedig mi is lett volna alkalmasabb, mint a tea?

Mi a véleménye a készen kapható teákról?

Az üveges teák arra jók, hogy bárhol és bármikor élvezhessük őket. Az elmúlt évek során a készen kapható teák fejlődése izgalmas irányba tart, hiszen ha megnézzük, pár évvel korábban még csak a nyugati, amerikai típusú jeges teákat ismertük, amelyek jellemzően elég édesek voltak és magas kalóriatartalommal rendelkeztek. A fejlődésnek két ága van: egyrészt egyre dominánsabbá válik a „tea íz”, az italok kevésbé édessé válnak, másrészt az alapanyagok változatosabbak lettek, így új és izgalmas ízek születhettek.

Minek köszönhető, hogy a tea jelenleg újabb reneszánszát éli?

Van egy pszichológiai oka, mégpedig az, hogy a tea mindig a mindig a lassú dolgokhoz köthető, ellentétben a kávéval, ami inkább a gyorsaságról szól. A tea sokaknak a lassítást jelenti, amikor szánhatnak egy kis időt önmagukra. A másik ok pedig a megnövekedett egészség-tudatossághoz kapcsolódik, főleg a fiatal fogyasztók körében. A tea rengeteg értékes összetevőt tartalmaz, például antioxidánsokat, ásványi anyagokat, aminosavakat. Ezek mind hozzájárulnak a tea ivása során tapasztalt jó érzéshez.

Mik a legfontosabb szempontok, amiket egy szakértőnek figyelembe kell vennie egy teánál?

Teával dolgozni és különbséget tenni a típusok között ugyanazt a logikát követi, mint a bor esetében. Alapvetően három kritériumot különítünk el:

a növény fajtája,

a származási helye és

a készítés módja.

Ezek mind befolyásolják a tea készítésének végén kapott eredményt. Ráadásul ugyanúgy, mint a boroknál, a tea is nagyon is eltérő lehet egyik vagy másik készítőnél, sőt, ugyanaz a tea is másmilyenné válhat ugyanazon készítőnél a következő szezonban az időjárási feltételek miatt.

Az eddigi munkáitól mennyire különbözött egy ilyen nagy projektben való részvétel, mint a FuzeTea?

Nagyon izgalmas volt, hiszen a munkám rengeteg emberhez eljut majd Európában és az egész világon. Ezen kívül ez a termékkoncepció rengeteg kreatív lehetőséggel rendelkezik, egyrészt maga a tea, másrészt az, ahogyan ezt kommunikáljuk a vásárlók felé.

Kiemelt kép: P&T