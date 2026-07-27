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Magyar Péter: Ki akarná, hogy ne erősödjön az ország? Orbán Viktor

Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.
admin Spirk József
2026. 07. 27. 13:34
Balogh Zoltán / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 27-én.

A Tisza-kormány folyamatosan dolgozik egy működő és emberséges Magyarország megteremtésén – mondta Magyar, aki hosszan sorolta a kormánydöntéseket az elmúlt közel 70 napból. Kiemelte, hogy azért választotta ezt a három témát, a gyógyszerárakat, iskolakezdést, tűzifát a beszéde elején, mert ezek a rászoruló családok esetében a legnehezebb döntések: vagy iskolatáska, vagy szívgyógyszer.

Ki ne akarná, hogy erősödjön az ország? Orbán Viktor

– közölte Magyar, majd arról beszélt, hogy a volt miniszterelnök megint megtartotta világmegfejtését Tusnádfürdőn, ami valaha fontos fórum volt. Most azonban azt kellett végighallgatnia, hogy Orbán Viktor egyre nagyobb delíriumban keresi a kudarca okait, és annak drukkol, hogy Magyarországon elszabaduljon az infláció.

Önök szerint ez rendben van, hogy Orbán abban reménykedik, hogy munkahelyek mennek tönre? És a jövőjét az ország lejtmenetében látja? – üzent a fideszeseknek. Szerinte a párt menthetetlen, ezt mutatta a hétvége. A politikai közösség ott ül, és megtapsolja, hogy a hitleri Németországhoz hasonlította a kormányt, ez szégyen, szégyen szégyen – mondta Magyar.

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