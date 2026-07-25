elektromos rollerközlekedésforgalombaleset
Belföld

Kis híján autó alá esett egy rolleres Budapesten

24.hu
2026. 07. 25. 09:22

Hátborzongató videót tett közzé a BpiAutósok YouTube-csatorna. A három jelenetből álló összeállítás első perceiben az látható, ahogy két elektromos rollerrel közlekedő férfi az úton haladó forgalommal mit sem törődve tér át a járdáról az úttestre. Az egyikük járműve azonban megdöccen a járdaszegélyen és csak a fékbe taposó sofőr reflexeinek köszönhető, hogy nem esik rollerestől az autó alá.

A második jelenteben az látszik, ahogy két rolleres egy hatsávos úton, a legbelső sávban ácsorogva tarja fel a forgalmat, mert elhatározták, hogy a záróvonallal nem törődve balra fognak kanyarodni.

A harmadik jelenet a leginkább vérfagyasztó. Roller nincs benne, van viszont egy kisméretű kézisúlyzó, amit valaki egy felüljáróról az autópályán nagy sebeséggel haladó autók közé dob. Alighanem nagyon kevésen múlt, hogy nem történt tragédia.

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