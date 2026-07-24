Nemrég menesztett rendvédelmi vezetők kaptak állami megbízásokat

A Telex értesülései szerint több a kormányváltás után leváltott rendvédelmi vezető esetében is eldőlt, hol folytatja pályafutását. Többen ismét állami megbízást kaptak.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) éléről menesztett Tomin Szilvia az állami Mavir Zrt.-nél lett biztonsági vezető. A Mavir feladata, hogy az ország folyamatos, biztonságos és zavartalan áramellátásáról gondoskodjon.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé nevezték ki Horváth András rendőr tábornokot, aki korábban a Terrorelhárítási Központot irányító Hajdu János egyik helyettese volt. A Telex úgy tudja, hogy Horváth egyike volt azoknak a magas rangú TEK-es vezetőknek, akik jelen voltak, amikor az ukrán pénzszállítókat a titkosszolgálat és a NAV munkatársai kihallgatták.

Kiss Attila vezérőrnagy Borsod megyei rendőrkapitány lett, miután a kormányváltást követően távozott a Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságáról, ahol kabinetfőnökként dolgozott. 2019 és 2022 között az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot vezette főigazgatóként.

A júniusi menesztéséig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BVOP) vezető Tóth Tamást a belügyminiszter Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitánynak nevezte ki, de egy hét után leváltották.