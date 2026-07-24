Az AI-t vagy megtanuljuk használni, vagy menthetetlenül lemaradunk

A mesterséges intelligencia teljesen átalakította a munkához fűződő viszonyunkat, és azt, ahogy dolgozunk. A rengeteg AI-szoftver keltette nagy zajban az egyik legnagyobb múltú magyar informatikai vállalat, a SERCO Informatika Zrt. dedikált AI-üzletágat hozott létre. Emellett elindította a SERCO AI Lab nevű ingyenes, online képzést, hogy gyakorlati megközelítéssel segítse a hazai piaci szereplőket az AI-forradalomhoz való csatlakozásban. A fejlesztésről Wéber Tamással, a SERCO vezérigazgatójával és Varga Botonddal, a cég AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.

Szóba került többek közt, hogy mik a jellemzői a napjainkban zajló „ipari forradalomnak” és mennyire látszik igazolódni az a félelem, hogy az AI elveszi az emberek munkáját. Rámutattak a SERCO képviselői arra is, hogy az AI nyomán egyre nehezebben lehet kiszűrni, kik azok a valódi szakértők, akik adott esetben egy cég számára összetett, strukturális kérdésekben valódi segítséget tudnak nyújtani.