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Az AI-t vagy megtanuljuk használni, vagy menthetetlenül lemaradunk

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admin Katz Dávid
2026. 07. 24. 14:06

A mesterséges intelligencia teljesen átalakította a munkához fűződő viszonyunkat, és azt, ahogy dolgozunk. A rengeteg AI-szoftver keltette nagy zajban az egyik legnagyobb múltú magyar informatikai vállalat, a SERCO Informatika Zrt. dedikált AI-üzletágat hozott létre. Emellett elindította a SERCO AI Lab nevű ingyenes, online képzést, hogy gyakorlati megközelítéssel segítse a hazai piaci szereplőket az AI-forradalomhoz való csatlakozásban. A fejlesztésről Wéber Tamással, a SERCO vezérigazgatójával és Varga Botonddal, a cég AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.

Szóba került többek közt, hogy mik a jellemzői a napjainkban zajló „ipari forradalomnak” és mennyire látszik igazolódni az a félelem, hogy az AI elveszi az emberek munkáját.  Rámutattak a SERCO képviselői arra is, hogy az AI nyomán egyre nehezebben lehet kiszűrni, kik azok a valódi szakértők, akik adott esetben egy cég számára összetett, strukturális kérdésekben valódi segítséget tudnak nyújtani.

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