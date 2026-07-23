Németh Balázs: Egy kopott használtautó áránál nem lehetett több Orbán Viktor amerikai utazása

Szánalmas bohócnak nevezte a Telex összes újságíróját Németh Balázs, amiért a lap arról kérdezte a fideszes képviselőt, hogy honnan volt pénze a volt miniszterelnöknek az amerikai utazásra.

Németh úgy érvelt a Facebookon,

fogalmam sincs mennyibe kerülhetett az egy hetes utazás (nem is érdekel), de hogy egy kopott használtautó áránál nem lehet több, abban biztos vagyok. És akkor a Telex megkérdezi egy közép-európai ország 4+16 évig hivatalban lévő miniszterelnökét, hogy honnan volt pénze egy kopott használtautóra. Szánalmas bohócok! Az összes, aki ott dolgozik

– írta posztjában.

Szerinte nem is az a lényeg, hogy mit kérdeztek az újságírók, hanem az, hogy mit nem.

Azt javasolta, a csütörtöki tájékoztatón Magyar Pétert kellene megkérdezni egyebek mellett arról, hogy „miért csak fele annyi gyermek után jár iskolakezdési támogatás, mint a kampányban ígérte, miért kap ő miniszterelnökként iskolakezdésit és miért nem kap egy olyan négytagú család, amelyik havi 300 ezer forintból él, vagy hogy miért nem hozza vissza az üzemanyagok védett árát a Shell részvényekkel kitömött minisztere.”

Amerikai sajtóértesülések szerint egyébként Orbán a Fehér Házban is járt az elmúlt hetekben.

A Fidesz elnöke a szerdai sajtótájékoztatóján is nyilatkozott az amerikai útjáról: azt mondta, hogy magánúton volt, magánpénzből, és örül neki, hogy világbajnokság csak négyévente van, mert különben nem futná rá a pénzéből.