Nincs céldátum az új alkotmány elfogadására

A 24.hu kérdésére Magyar Péter azt mondta, gondolkodnak azon, hogy az új alkotmánnyal kapcsolatos népszavazás ne egy egyszerű igen-nem szavazás legyen. A miniszterelnök szerint kell is erről beszélgetni, de nagyon messze vagyunk attól, hogy ez legyen a legfontosabb kérdés.

Arra a kérdésre, hogy kit látnának szívesen legfőbb ügyészként, azt mondta, a köztársasági elnök jelöl a jelenlegi szabályozás szerint, „de kiváló ügyészek dolgoznak az ügyészségeken”. A jelenlegi legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-én jár le, így szerinte az a fontosabb, hogy legyen új köztársasági elnöke az országnak.