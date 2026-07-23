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Nincs céldátum az új alkotmány elfogadására

Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.
admin Benke Ágnes
2026. 07. 23. 14:06
Kormányülés utáni sajtótájékoztató
Mohos Márton / 24.hu
Képünk illusztráció.

A 24.hu kérdésére Magyar Péter azt mondta, gondolkodnak azon, hogy az új alkotmánnyal kapcsolatos népszavazás ne egy egyszerű igen-nem szavazás legyen. A miniszterelnök szerint kell is erről beszélgetni, de nagyon messze vagyunk attól, hogy ez legyen a legfontosabb kérdés.

Arra a kérdésre, hogy kit látnának szívesen legfőbb ügyészként, azt mondta, a köztársasági elnök jelöl a jelenlegi szabályozás szerint, „de kiváló ügyészek dolgoznak az ügyészségeken”. A jelenlegi legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-én jár le, így szerinte az a fontosabb, hogy legyen új köztársasági elnöke az országnak.

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