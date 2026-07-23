kútvölgyi tömbszent jános kórházszakdolgozókápolók
Belföld

Telex: Egyszerre tíz ápoló mondott fel a Kútvölgyi sebészetén, magánkórházaknál folytatják a munkát

Marjai János
admin Benke Ágnes
2026. 07. 23. 17:39
Marjai János

A Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészetén egyszerre tíz ápoló mondott fel – értesült a Telex. A szakdolgozók felmondási ideje augusztus végén jár le, ha nem sikerül megoldani a pótlásukat, veszélybe kerülhet az ellátás, írja a lap. Érdeklődésükre a kórház megerősítette:  több szakdolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését az érintett osztályon szeptembertől, a közelmúltban pedig más osztályokon is felmondásokat tapasztaltak.

A kórház hozzátette, az érintett munkatársak jelentős része olyan egészségügyi szolgáltatónál folytatja munkáját, ahol hasonló szakmai feladatok ellátásáért kisebb terhelés mellett lényegesen magasabb jövedelmet kínálnak. Megállapították azt is, hogy az egészségügy különböző intézményei között kialakult jelentős bérkülönbségek évek óta komoly munkaerő-áramlást eredményeznek, amely országos szinten is érzékelhető kihívás.

A sebészeti szakdolgozók jelenleg nem részesülnek olyan differenciált díjazásban vagy kiemelt pótlékban, amely ezt a fokozott terhelést megfelelően tükrözné. Ez hosszabb távon egyre nehezebbé teszi a szakdolgozók megtartását. Intézményünk vezetése folyamatosan dolgozik azon, hogy a betegellátást változatlanul biztosítsa. Az ellátás átszervezésével a sebészeti betegek ellátása továbbra is folyamatos marad. A jelenlegi helyzet ugyanakkor túlmutat egyetlen intézmény működésén

– írta a kórház, amely közleményében az egész országot sújtó szakdolgozó-hiányról is írt:

„A munkaerőhiány, az utánpótlás hiánya, az egészségügyi szakdolgozók leterheltsége, valamint a különböző fenntartású intézmények közötti jelentős bérkülönbségek olyan rendszerszintű problémák, amelyek hosszú távú megoldást igényelnek. Munkatársaink elkötelezettségét ezúton is szeretnénk megköszönni. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy betegeink továbbra is biztonságos, magas szakmai színvonalú ellátásban részesüljenek.”

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