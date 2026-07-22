szilágyi ákostusványos 2026sátán
Belföld

Soros-sátán őrködik szárnyaival a Magyar-kormány felett Tusványos legjobb pólóján

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 22. 11:59
Kőrös Gábor / 24.hu
Szilágyi Ákos kitett magáért.

Szilágyi Ákos, a New York-i polgári kör alapítója, turbóorbánista mindig egyedi megjelenésével színesíti a fideszes rendezvényeket, így Tusványost is.

Róla van szó:

Varga Jennifer / 24.hu

A mostani, 16 év után először ellenzékből megrendezett Tusványosra a magyar belpolitikai viszonyokhoz igazodva borongós hangulatú pólóval készült. A szimmetrikus kompozíció fentről lefelé haladva a magyar parlamenttel indul, előtte egy Soros-fejű ördög terpeszkedik, hegyes, tekervényes szarvakkal, szárnyait a sötétkék alapon sárga csillagos uniós zászló díszíti. Ez már önmagában elég intenzív, viszont a java csak most jön:

a szárnyak alatt csupa feketében felsorakozik a komplett Magyar-kormány, alattuk a pokol tüze lángol. 

Alább csodálható meg:

Kőrös Gábor / 24.hu
Kőrös Gábor / 24.hu
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