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Magyar Zsigónak: Nem szégyelli magát?

Magyar Péter
Bruzák Noémi / MTI
24.hu
2026. 07. 21. 10:51
Magyar Péter
Bruzák Noémi / MTI

Maga nem csinált semmit, jelentette ki a kormányfő Zsigó Róbert fideszes képviselő napirend előtti felszólalására válaszolva és felrótta az előző kormánynak azt, hogy nem volt semmilyen gazdasági növekedés, helyette volt emelkedő infláció.

A miniszterelnök felemlegette azt is, hogy Zsigó bajai képviselő volt 28 évig, mégsem volt képes megépíttetni egy 4 kilométeres elkerülő utat, ezen kívül a bajai kórházban egyszerre 14 egészséges, szülő nélküli csecsemő volt, az ott dolgozók és a látogatók látták el őket, ők vittek élelmet. Volt olyan gyerek, aki a 2. születésnapját is kórházban ünnepelte, mindenféle kormányzati segítség nélkül, mielőtt sikerült örökbe adni.

Nem szégyelli magát?

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Bruzák Noémi / MTI
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