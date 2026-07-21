Magyar Zsigónak: Nem szégyelli magát?

Maga nem csinált semmit, jelentette ki a kormányfő Zsigó Róbert fideszes képviselő napirend előtti felszólalására válaszolva és felrótta az előző kormánynak azt, hogy nem volt semmilyen gazdasági növekedés, helyette volt emelkedő infláció.

A miniszterelnök felemlegette azt is, hogy Zsigó bajai képviselő volt 28 évig, mégsem volt képes megépíttetni egy 4 kilométeres elkerülő utat, ezen kívül a bajai kórházban egyszerre 14 egészséges, szülő nélküli csecsemő volt, az ott dolgozók és a látogatók látták el őket, ők vittek élelmet. Volt olyan gyerek, aki a 2. születésnapját is kórházban ünnepelte, mindenféle kormányzati segítség nélkül, mielőtt sikerült örökbe adni.