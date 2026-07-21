Karácsony: Létrejön Budapest új főtere

Megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén – írta Karácsony Gergely kedden Facebook-oldalán. A főpolgármester bejelentése szerint a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park megépítésére.

A hosszúra nyúlt engedélyeztetés ezennel lezárult, ráfordulhatunk a kiviteli tervekre

– fogalmazott. „Emlékszem, főpolgármester-jelöltként – vannak annak tán már hét éve is – egyik első ígéretem volt a park létrehozása, egy létráról kellett bemutatnom a területet, mert csak úgy lehetett belesni az elzárt területre. Mert ezen a fájdalmasan zöldfelülethiányos területén a városnak évtizedekig hivatali parkoló állt, egy gödörszörny, ahol növény nem nagyon létezett” – írta a főpolgármester.

Mi tartott ennyi ideig?

Hogy mi tartott hét évig? Nos, a tervezés, az egyeztetés, a párbeszéd, a közbeszerzés és a projekt-előkészítés általában is időigényes folyamat, amit eddig nem gyorsított az engedélyeztetés állami bürokráciája, és nem segítették a folyamatot a főváros kényszerű pénzügyi szabadságharcai az előző kormánnyal. Hiszen ahhoz, hogy mindebbe egyáltalán belekezdjünk, előbb a Városháza borzalmas állapotú homlokzatát és a hosszú évekig bezárt Merlint is rendbe kellett tenni

– közölte Karácsony, aki egyúttal jelezte, hogy a szivacsváros-koncepció megvalósításával „7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen, köszönhetően a 80 Stockholm-módszerrel elültetett fának is, amelyek majd az árnyékot adják”.

A város új főtere

A Városháza Park tervezésének része a Nyitott Városháza koncepció is, azaz a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele. A terv része az úgynevezett Ratskeller – a díszterem alatti hatalmas tér – felújítása és hasznosítása. Hogy legyenek kiülős kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is. A Városháza Park több lesz, mint egy közpark – a város új főtere jön létre

– zárta a posztot.