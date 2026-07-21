Forsthoffer Ágnes egymásra odafigyelést kért

Miután tegnap megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnök megbizatása az alkotmánymódosítás miatt, az új államfő megválasztásáig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat.

Ennek alkalmából ő is szót kért napirend előtt, amelyben felidézte, hogy az elmúlt napokban viták övezték a köztársasági elnök személyének megválasztását. Arra kérte a társadalmat, hogy figyeljünk egymásra, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a közbeszédben nincs helye annak, hogy mást a származása vagy akár a testi fogyatékossága miatt sértegessünk.

Hozzátette, a nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, de tiszteletben kell tartani a többiek véleményét.