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A következő élő közvetítés része Összefogást kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes egymásra odafigyelést kért

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben
24.hu
2026. 07. 21. 09:12
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben

Miután tegnap megszűnt Sulyok Tamás köztársasági elnök megbizatása az alkotmánymódosítás miatt, az új államfő megválasztásáig Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnöki feladatokat.

Ennek alkalmából ő is szót kért napirend előtt, amelyben felidézte, hogy az elmúlt napokban viták övezték a köztársasági elnök személyének megválasztását. Arra kérte a társadalmat, hogy figyeljünk egymásra, és felhívta a figyelmet arra is, hogy a közbeszédben nincs helye annak, hogy mást a származása vagy akár a testi fogyatékossága miatt sértegessünk.

Hozzátette, a nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell gondolnia, de tiszteletben kell tartani a többiek véleményét.

Nem ígérhetem, hogy mindent viták feloldok (…) de arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen az egymással szembeni indulat.

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