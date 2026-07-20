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Toroczkai László: Polgár Judit az elmúlt 16 évben nem bizonyította, hogy alkalmas lenne az államfői pozícióra

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 13:41
Varga Jennifer / 24.hu

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a köztársasági elnök kapcsán a valós társadalmi párbeszédet hiányolta. Azt mondta:

nem vettem észre azt a széles körű társadalmi egyeztetést, amit a köztársasági elnök kiválasztásával kapcsolatban elmondott.

A pártelnök szerint Magyar valós párbeszéd nélkül csak bejelentette, hogy Polgár Juditot kéri fel a pozícióra. Toroczkai szerint Magyarék a választók helyett el akarják dönteni azt is, ki indulhat a következő választáson.

A valóság az, hogy Ön egyedül akarja kiválasztani, kiből lehet képviselő, kiből lehet köztársasági elnök

– mondta a pártelnök, aki szerint Polgár Judit nem bizonyította azt, hogy alkalmas lenne az államfői pozícióra, mert az elmúlt 16 évben egyszer sem szólalt fel az Orbán-kormány visszaéléseivel szemben.

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