Toroczkai László a Transparency Internationalre hivatkozott

Pócs János érintettsége okán arról beszélt, hogy a miniszterelnök ököllel verte az asztalt a házbizottság ülésén, hogy legyen kitiltva a videózás. Szerinte nem félmillióba került a szemüvege, és felemlegette, hogy Magyar diktafonnal hallgatta le korábbi feleségét.

Toroczkai László követte: elmondta, hogy hamar véget ért egymás kölcsönös tisztelete, amit Magyar Péter hirdetett meg. Abból a vitából kimaradna, hogy melyik frakcióban ül több korábbi SZDSZ-es, szerencsére ez a probléma a Mi Hazánkot nem érinti. Toroczkai szerint lesújtott a vasököl, Szakács Istvánt és Szabó Bálintot viszi be a rendőrség, korrupciógyanús ügyekben, a Baross Gábor Tőkeprogram kapcsán viszont a Transparency International tesz feljelentéseket, ahogy arra sem ad választ a kormányfő, miért pont Jellinek Dániel vette meg a belvárosi garzongarázsát. Mi a garanciája annak, hogy az igazán nagy halak megússzák az elszámoltatást?

Magyar Péter szerint komoly lehet a baj, hogy Toroczkai a Transparency Internationalre hivatkozik, és gúnyolódott egy sort Toroczkai angol kiejtésén. Ezután elmondta, hogy miközben a Tisza személyi döntéseit bírálják, addig a köztársasági elnököket kötélen rángatta Orbán, úgy mozgatta és váltotta le őket, ahogy kedve tartotta.

Hová tűnt a kapitány, kedves ex-SZDSZ-es frakcióvezető?

– üzente Bókának.