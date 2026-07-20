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Tervezi-e a kormány a védelmi kiadások öt százalékra emelését?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 20. 17:35
Varga Jennifer / 24.hu

Simicskó István arról kérdezi Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy tervezi-e a kormány a védelmi kiadások öt százalékra emelését. Ezt korábban Donald Trump kérte a NATO-tagállamoktól. A Fidesz-kormány két százalékot ért el, Simicskó szerint már ez is nagy teljesítmény volt.

A honvédelmi miniszter azzal kezdte a válaszát, hogy Simicskónak tényleg fontos szerinte a honvédelem, és a rövid válasza az, hogy igen, tervezik. Idén és jövőre a két százalékot tervezik tartani, és a jelentést megtették a NATO-nak arról, hogy 2035-ig hogyan tervezik elérni az öt százalékot. Ebből egyébként 3,5 százalék a szigorúan vett védelmi kiadás, másfél százalék pedig védelmi célra is használható infrastruktúra.

Ruszin-Szendi szerint a katonák élveznek előnyt a költségvetésben. Ebben Simicskó is egyetértett vele.

Ezzel az azonnali kérdések véget értek.

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