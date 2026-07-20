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Németh Balázs a közmédiában lévő önkényről kérdez

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 20. 17:02
Varga Jennifer / 24.hu

Németh Balázs kérdez „önkény a médiában” címmel, ami alatt a közmédiát érti. Németh szerint az hangzott el az egyik odaküldött embertől, hogy ahhoz, hogy valaki maradjon, „szükséges, de nem elégséges, hogy a Tiszára szavazott”. Németh szerint az ideiglenes vezérigazgató törvénytelenül ír alá utasításokat, ellenjegyzés nélkül. Tompa Enikő államtitkár válaszolt, sorolta, hogy a Fidesz alatt hogy működött a közmédia. Ezután azt mondta, hogy az ideiglenes vezetés célja a működés feltárása, politikai tisztogatásról szerinte szó sincs.

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