Németh Balázs a közmédiában lévő önkényről kérdez

Németh Balázs kérdez „önkény a médiában” címmel, ami alatt a közmédiát érti. Németh szerint az hangzott el az egyik odaküldött embertől, hogy ahhoz, hogy valaki maradjon, „szükséges, de nem elégséges, hogy a Tiszára szavazott”. Németh szerint az ideiglenes vezérigazgató törvénytelenül ír alá utasításokat, ellenjegyzés nélkül. Tompa Enikő államtitkár válaszolt, sorolta, hogy a Fidesz alatt hogy működött a közmédia. Ezután azt mondta, hogy az ideiglenes vezetés célja a működés feltárása, politikai tisztogatásról szerinte szó sincs.