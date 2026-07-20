Magyar Péter: Pócs János villogó szemüvegét kell néznünk, aki vigyorog, mint egy félbolond

A KDNP-s Máthé Zsuzsa az eutanáziáról beszélt, Magyar Péter viszont Pócs Jánossal válaszolt:

Nagyon szívesen beszélek önnel erről, de ez egészen botrányos! Miközben egy komoly témáról, gyermekek eutanáziájáról, hospice házakról beszél a képviselő asszony, nekünk Pócs János villogó szemüvegét kell néznünk, aki vigyorog, mint egy félbolond.

Magyar azt mondta: tiszteljék meg azzal a fideszesek Karsai Dánielt, hogy nem hivatkoznak rá, mert elsétáltak mellette, amikor bejött a Parlamentbe. Levegőnek nézték Karsait, aki súlyos betegsége alatt küzdött az igazáért.

A Tisza nem akarja megmondani az embereknek, hogy kell élniük: szakmai, társadalmi egyeztetés után döntenek az eutanázia szabályozásáról. Lesznek egyeztetések, mindenki elmondhatja a véleményét.

Az exmegafonos Szűcs Gábor azzal kezdett, hogy 70 napja alakult meg az új kormány, ami után taps söpört végig az üléstermen. Úgy folytatta: az eredmények magukért beszélnek, alkotmányos válság van Sulyok Tamás eltávolítása óta. Személyre szabott jogalkotás, visszaható hatályú jogalkotás, rákosizmus.

Magyar Péter kereste a szakmai érveket a felszólalásában, de nem találta. Felidézte, hogy a fideszesek által ünnepelt Szakács István azt mondta a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Karsai Dánielnek, hogy vegyen be két doboz Xanaxot. Ismét Szűcs Gáborra olvasta, hogy a Fidesz-lista végéről küzdötte be magát a parlamentbe, senki sem szavazott rá. Magyar szerint attól a kormánytól védik a jogállamiságot, amely előre elmondta, mit fog csinálni, miközben