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Magyar Péter: Nehéz feladata lesz a következő köztársasági elnöknek

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 13:33
Varga Jennifer / 24.hu

Történelmi esélyt kaptunk a magyar választóktól, hogy megváltoztassuk, hogyan választjuk a jövőbeli köztársasági elnököt

– mondta magyar, aki utalt arra, hogy az új alkotmány elfogadásáig, de maximum öt évre választják a Sulyok Tamást követő államfőt. „Végre tiszta lappal indulunk, az új államfőnek nem kell politikusnak vagy jogásznak lennie” – tette hozzá a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint Magyarországot hosszú éveken át politikusok és jogászok vezették, akik saját érdekük alapján túszul ejtették az államot. Az új köztársasági elnöknek olyan embernek kell lennie, aki képes őrködni Magyarország alkotmányos rendje felett. Olyan államfőre van szükség, aki szereti és ismeri a hazát.

Azt kérik a következő köztársasági elnöktől, hogy ezt a nehéz, de mégis felemelő feladatot egy átmeneti időre, az új alkotmány hatálybelépéséig vállalja el.

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