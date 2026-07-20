fideszparlamenttiszaköztársasági elnök
A következő élő közvetítés része Magyar Péter gratulált Pócs Jánosnak a kamerás szemüvegéhez, szerinte Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a lendület – élőben a parlamentből

Homokbánya és hitkisajátítás

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 07. 20. 16:12
Varga Jennifer / 24.hu

A tiszás Árvay Nikolett arról kérdezte Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, mikor állítják meg a Cica-homok bányatelephelyen történt környezetszennyezést, mire a miniszter elmondta, hogy az ügyben nincs hatásköre, reméli, hogy ősztől már lesz. Árvay ezután meghívta helyszínbejárásra Gajdost.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc a megkezdett egyházi beruházások és programok sorsáról kérdezett, és egyben elmondta, hány templomot újítottak fel az Orbán-kormányok idején, mire Tarr Zoltán miniszter elmondta, valójában ezekben a felszólalásokban az elmúlt 16 év eredményeit sorolják fel a volt kormánypárti képviselők. Tarr szerint az elmúlt másfél évtizedben kisajátították a nemzet és a hit fogalmát: sorra hagyták el a hívek a templomok padsorait, miután az istentiszteletek alatt Orbánról áradoztak. A megkezdett beruházásokról az érintett egyházakkal fognak egyeztetni.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Szakítottak a Temuval a magyarok
Kérelmezték Forsthoffer Ágnesnél, hogy kezdeményezze a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást
Márki-Zay Péter: Polgár Judit kritikái az Orbán-kormány felháborító cselekedeteivel kapcsolatban eddig nem jutottak el hozzám
A vb-döntő legnagyobb tahója két spanyolt zúzott le a lefújás után
Magyar Péter gratulált Pócs Jánosnak a kamerás szemüvegéhez, szerinte Bóka Jánoshoz képest Gulyás Gergely maga volt a lendület – élőben a parlamentből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik