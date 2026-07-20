Homokbánya és hitkisajátítás

A tiszás Árvay Nikolett arról kérdezte Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, mikor állítják meg a Cica-homok bányatelephelyen történt környezetszennyezést, mire a miniszter elmondta, hogy az ügyben nincs hatásköre, reméli, hogy ősztől már lesz. Árvay ezután meghívta helyszínbejárásra Gajdost.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc a megkezdett egyházi beruházások és programok sorsáról kérdezett, és egyben elmondta, hány templomot újítottak fel az Orbán-kormányok idején, mire Tarr Zoltán miniszter elmondta, valójában ezekben a felszólalásokban az elmúlt 16 év eredményeit sorolják fel a volt kormánypárti képviselők. Tarr szerint az elmúlt másfél évtizedben kisajátították a nemzet és a hit fogalmát: sorra hagyták el a hívek a templomok padsorait, miután az istentiszteletek alatt Orbánról áradoztak. A megkezdett beruházásokról az érintett egyházakkal fognak egyeztetni.