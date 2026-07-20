Hittanoktatás és kötelező oltások

Elkezdődtek az interpellációk.

A fideszes Panyi Miklós arról kérdezett, mi garantálja a nyomozások függetlenségét a Magyar Pétert és testvérét érintő ügyekben, mire Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, hogy egy politikus sem szólhat bele nyomozásokba, a rendvédelmi szervek működésében visszaállítják a politikafüggetlen működést.

A KDNP-s Máthé Zsuzsa arról kérdezett, meg kívánja-e tartani a kötelező hit- és erkölcstanoktatást a Tisza-kormány. Kapronczai Balázs államtitkár elmondta, hogy nem terveznek rövid távon a mostani rendszeren változtatni, a szülők választási szabadságát viszont fenntartják. Az ellenzéki képviselő elfogadta a válaszát, örül, hogy ebben a kérdésben egyetértenek.

Novák Előd a kötelező oltásokról kérdez: a legtöbb uniós államban nincs semmilyen kötelezés, nálunk viszont 12 is van. Miért lehetetlen ma egy gyermeknek mentességet kapni a kötelező oltások alól? Dr. Svéd Tamás államtitkár szerint a rendelkezésünkre álló tudományos tények alapján a jelenlegi védőoltások szükségesek a gyermekek egészségéhez, amelyek egyéni és közösségi célt is szolgálnak. Az oltás elhalasztása vagy a mentesítés szerinte Novák állításával szemben jelenleg is lehetséges.

Novák Előd szerint elfogadhatatlan az államtitkár válasza: nem érti, miért nevezi tudományellenesnek az uniós országok többségének álláspontját. Szerinte kellene egy kontrollcsoport, hogy lássuk, mi történik az oltatlan gyerekekkel, és nem elüldözni kellene az országból az oltásellenes családokat.