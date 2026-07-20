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Belföld

A BAGázs alapítója gyermekvédelmi helyettes államtitkár lesz

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ősze András
2026. 07. 20. 09:32
Szajki Bálint / 24.hu
Both Emőke Gyurkó Szilvia munkáját segíti majd.

A BAGázs Közhasznú Egyesület alapítója és korábbi vezetője, Both Emőke tölti be a gyermekvédelmi helyettes államtitkári posztot – derült ki Kátai-Németh Vilmos bejelentéséből.

Both jogász, szociálpedagógus és gyermekjogi szakjogász több mint húszéves szakmai múlttal rendelkezik a gyermekvédelem területén, és munkája fókuszában a legkiszolgáltatottabb helyzetben felnövő gyermekek esélyteremtése áll.

Pályafutásának több mint húsz éve ugyanaz a kérdés áll a középpontjában: hogyan teremthetünk valódi esélyt azoknak a gyermekeknek, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben nőnek fel

– írja a leendő helyettes államtitkárról a tárcavezető.

A 2010 óta működő BAGázs hazai romatelepeken végez komplex fejlesztési munkát: önkéntesekkel egyéni és csoportos oktatást szerveznek, segítik a szegregátumban élő családokat. Both fiatalkorúak pártfogójaként részt vett egy, az Egyesült Királyságban működő sorstárs mentorprogramban, ennek a módszertanát honosította meg a bagi roma telepen. Alapítóként 15 éven át vezette a szervezetet.

Ahogy arról korábban is írtunk, Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár lesz a Tisza-kormányban. Kátai-Németh rögzítette, hogy Gyurkó munkáját két helyettes államtitkár segíti a minisztériumban: a gyermekjogi területet Szilas Péter, míg a gyermekvédelmet Both irányítja.

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