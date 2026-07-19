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Belföld

Novák Előd nem érti, miért vitt vizet a honvédség a Pride-ra

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 19. 14:43
Adrián Zoltán / 24.hu

A Pride vízellátását biztosító Honvédség miért tagadta meg ugyanezt a családi büszkeség menetétől?

– ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést Ruszin-Szendi Romuluszhoz Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője.

Novák a párt közleménye szerint azt írta, „félig-meddig titokban támogatta a Honvédség az idei LMBTQIABC-felvonulást, talán mert évről évre, lépésről lépésre haladnak, s idén elég volt szintlépésnek az Erzsébet híd szivárványos fellobogózása, a homoszexuális párok számára gyerekek örökbefogadásának többszöri szorgalmazása Magyar Péter által, illetve a gyülekezési törvény módosítása nélkül is úgy megtartani a Pride-ot, hogy a rendőrség már formálisan sem tiltotta be az ugyanolyan jogszabályi környezet ellenére.”

A képviselő idézte a kormány egyik Facebook-posztját, mely szerint a honvédség 12 ezer tasak vizet szállított ki tömegrendezvényekre, „Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák”.

Így a matek ki is jött, azonban a devianciákat népszerűsítő propagandafelvonulást valamiért kihagyták, noha egy civil (Varga Vencel) videója szerint oda is rengeteget vitt a Honvédség. Nem gondolja, hogy ez méltatlan feladat a honvédeknek, s nem erre esküdtek fel? Vagy épp ezért nem számoltak be pl. a honvedelem.hu hírei közt sem? Kinek a döntése volt a Pride ilyen állami támogatása, esetleg egyenesen Magyar Péteré?

– kérdezte Novák.

Szerinte ráadásul a több ezer fős családi büszkeség menetére hiába kért a szervező Anya-Ország Alapítvány hasonló vízellátási közreműködést a honvédségtől, a Honvédelmi Minisztérium humánstratégiáért felelős helyettes államtitkára azt válaszolta: „sajnálattal tájékoztatom, hogy a Magyar Honvédségnél jelenleg nem áll rendelkezésre a rendezvény támogatására fordítható készlet.”

Ez egy hazug indokolás volt, vagy a Honvédségnél tényleg ilyen kritikus vízhiány van?

– zárta kérdéssel Novák.

A Pride egyébként a legnagyobb idei hőhullám idején volt.

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