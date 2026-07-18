Meghalt Radnai László, egykori maffiafőnök

Szombat reggel meghalt az alvilágban csak magyar keresztapaként ismert Radnai László, tudta meg a Telex a férfi családjától.

Radnait befolyással üzérkedés miatt jogerősen elítélték tavaly, majd miután nem vonult börtönbe, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Egy hónapja önként tért vissza Dubajból, elmondása szerint azért, mert nagyon leromlott az egészségügyi állapota.

A Telexnek Radnai fia azt mondta,

a család nagyon hálás a berettyóújfalui bv. kórháznak, mert megadták a lehetőséget, hogy elbúcsúzzanak tőle.

Az egykori maffiafőnökről tudni kell, hogy részben az ő vallomásainak köszönhetően indult eljárás – a több leszámolásos gyilkosság miatt azóta elítélt – Portik Tamás ellen.

Radnait 2006-ban a kecskeméti maffiaperben 12 év fegyházra ítélték. Idő előtt szabadult, büntetésének csupán a felét töltötte le, köztársasági elnöki kegyelmet kapott, rossz egészségügyi állapotára tekintettel. Ezt megelőzően azonban beszámolt a kilencvenes évek leszámolásos gyilkosságairól.

Beszélt többek közt Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán lelövéséről, a Radics család kivégzéséről, valamint a Fenyő-gyilkosságról és az Aranykéz utcai robbantásról.

Radnai 2011-ben ismételten beszámolt az általa ismert ügyekről, majd az összes Portik-perben tanúskodott. Noha vallomását több esetben nem vették figyelembe a bírósági döntéshozatal során, jelentős szerepe volt a kilencvenes évek alvilági leszámolásainak felderítésében.