Karácsony: Van-e helye ennek a borzalomnak itt a Szabadság téren?

Van-e helye ennek a borzalomnak itt a Szabadság téren? – tette fel a kérdést Karácsony Gergely főpolgármester, a német megszállási emlékmű előtt. Az emlékművet tizenkét évvel ezelőtt, nagy tiltakozások közepette húzta fel a Fidesz-kormányzat, és Karácsony a politikai változásokra hivatkozva vetette fel most a szoborcsoport létére vonatkozó kérdést, amit meg is válaszolt:

Az én személyes véleményem szerint nincs.

Karácsony szerint két nagy baj van ezzel az emlékművel:

maga egy vizuális környezetszennyezés

és hogy velejéig hazug.

De mielőtt bármilyen politikai döntés is születne az emlékmű sorsáról, szakmai és társadalmi vitát kell lefolytatni Karácsony szerint.

„Arra kértem a Budapest Galériának köztéri művészeti szakmai tanácsát, hogy indítson társadalmi párbeszédet, és alakítsa ki szakmai álláspontját arról, hogyan lehetne jól kezelni az alapvetően elrontott helyzetet. Menjen a szobor, vagy maradjon, vagy legyen valami kreatív megoldás, ami zárójelbe teszi ezt a borzalmat” – mondta Karácsony, aki szerint hallgassák meg a különböző társadalmi, szakmai szereplők véleményét, és végül a főváros és a kormány közösen döntse el, mi legyen vele.