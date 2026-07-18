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Belföld

Az osztrákoknál leszakadt felsővezeték miatt késik néhány vonat itthon

admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 15:36
A Magyarországot is érintő Railjet Xpress vonatok érintettek.

Leszakadt egy felsővezeték Ausztriában, emiatt késnek egyes, Magyarországot is érintő vonatok – írja a Mávinform.

Pénteken Linz közelében szakadt le a felsővezeték, amely tüzet okozott, és megrongálta a biztosítóberendezés kábeleit is. A helyi vasúttársaság (ÖBB) nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán, azonban a Weststrecke bizonyos szakaszán (St. Valentin–Linz) csak korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

A Mávinform kiemeli, hogy a Magyarországot is érintő Railjet Xpress vonatok teljes útvonalon közlekednek, azonban a menetidő akár egy órával is meghosszabbodhat, és a Budapestre érkező vonatok esetében is késéssel kell számolni.

A Bécs és Budapest között közlekedő EuroCityket a korlátozás nem érinti.

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