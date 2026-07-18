Europion: Újabb 5 százalékponttal csökkent a Fidesz támogatottsága

Folytatódik a Fidesz népszerűségének csökkenése az Europion közvélemény-kutatása szerint: a júliusi felmérésük szerint az egy hónappal korábbiakhoz képest öt százalékot vesztett a korábbi kormánypárt, és már csak 20 százalékon áll a teljes népesség körében. A pártválasztóknál 24, a biztos pártválasztóknál 25 százalék a támogatottságuk.

A Tisza 50 százalékon áll a teljes népességnél (ez két százalékpontos visszaesést jelent júniushoz képest), a pártválasztók és a biztos pártválasztók körében pedig változatlan a támogatottságuk, előbbinél 61, utóbbinál pedig 64 százalékot mértek.

A Fidesz–KDNP támogatottságának visszaesése kisebbrészt a Mi Hazánk, nagyobbrészt a pártnélküliek táborának növekedésével járt együtt a közvélemény-kutató szerint. A Mi Hazánkra a júniusi 7 százalék után jelenleg a teljes népesség 8 százaléka szavazna, a pártválasztók körében 8-ról 10 százalékra, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 6-ról 8 százalékra bővült a párt bázisa.

A júniusi 14 százalékkal szemben az e havi mérésben 17 százalék nem tudott/akart pártot választani, ami összefüggésben állhat a kormányváltást követő élénk politikai figyelem mérséklődésével.

A politikusok népszerűségi listáján szintén mély szakadék választja el a tiszás politikusokat az ellenzéki politikusoktól. Továbbra is Magyar Péter a legnépszerűbb politikus 55 százalékos támogatottsági szinttel. Fontos újdonság, hogy a kormányfőtől nem sokkal elmaradva következik a listán Forthoffer Ágnes házelnök 50 százalékos támogatottsággal. Rajtuk kívül népszerű politikusnak számít még Kapitány István, Vitézy Dávid, valamint Orbán Anita.

Ellenzéki oldalon Orbán Viktor Fidesz-elnök egyidejűleg a legtámogatottabb és legelutasítottabb politikus (31 százalék vs. 57 százalék), rajta kívül egyik ellenzéki politikusnak sem haladja meg a támogatottsági szintje a 30 százalékot. Kifejezetten elutasított politikus Sulyok Tamás köztársasági elnök, akit mindössze 24 százalék támogat és 52 százalék elutasít.

A pártok és politikusok megítélésén túl az általános közhangulatra és a Tisza-kormány megítélésére is rákérdeztek a felmérésben. A népesség kétharmada szerint inkább jó irányba és egyharmad szerint inkább rossz irányba mennek a dolgok az országban.