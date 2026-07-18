Europion: Újabb 5 százalékponttal csökkent a Fidesz támogatottsága

Folytatódik a Fidesz népszerűségének csökkenése az Europion közvélemény-kutatása szerint: a júliusi felmérésük szerint az egy hónappal korábbiakhoz képest öt százalékot vesztett a korábbi kormánypárt, és már csak 20 százalékon áll a teljes népesség körében. A pártválasztóknál 24, a biztos pártválasztóknál 25 százalék a támogatottságuk.
A Tisza 50 százalékon áll a teljes népességnél (ez két százalékpontos visszaesést jelent júniushoz képest), a pártválasztók és a biztos pártválasztók körében pedig változatlan a támogatottságuk, előbbinél 61, utóbbinál pedig 64 százalékot mértek.
A Fidesz–KDNP támogatottságának visszaesése kisebbrészt a Mi Hazánk, nagyobbrészt a pártnélküliek táborának növekedésével járt együtt a közvélemény-kutató szerint. A Mi Hazánkra a júniusi 7 százalék után jelenleg a teljes népesség 8 százaléka szavazna, a pártválasztók körében 8-ról 10 százalékra, a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 6-ról 8 százalékra bővült a párt bázisa.
A júniusi 14 százalékkal szemben az e havi mérésben 17 százalék nem tudott/akart pártot választani, ami összefüggésben állhat a kormányváltást követő élénk politikai figyelem mérséklődésével.
A politikusok népszerűségi listáján szintén mély szakadék választja el a tiszás politikusokat az ellenzéki politikusoktól. Továbbra is Magyar Péter a legnépszerűbb politikus 55 százalékos támogatottsági szinttel. Fontos újdonság, hogy a kormányfőtől nem sokkal elmaradva következik a listán Forthoffer Ágnes házelnök 50 százalékos támogatottsággal. Rajtuk kívül népszerű politikusnak számít még Kapitány István, Vitézy Dávid, valamint Orbán Anita.
Ellenzéki oldalon Orbán Viktor Fidesz-elnök egyidejűleg a legtámogatottabb és legelutasítottabb politikus (31 százalék vs. 57 százalék), rajta kívül egyik ellenzéki politikusnak sem haladja meg a támogatottsági szintje a 30 százalékot. Kifejezetten elutasított politikus Sulyok Tamás köztársasági elnök, akit mindössze 24 százalék támogat és 52 százalék elutasít.
A pártok és politikusok megítélésén túl az általános közhangulatra és a Tisza-kormány megítélésére is rákérdeztek a felmérésben. A népesség kétharmada szerint inkább jó irányba és egyharmad szerint inkább rossz irányba mennek a dolgok az országban.
Módszertan
Az Europion 2400 válaszadót kérdezett meg a mobil- és webapplikációs paneljéből 2026 július 10. és 12. között. Az online panelek nyers adataiból származó jól ismert torzulásokat (mint például az egyes demográfiai csoportok, digitálisan kevéssé affinis állampolgárok szisztematikus alulreprezentációja) a nemzetközi online survey módszertanban régóta használt (pl. Survation, YouGov) MrP-módszerrel (multilevel regresszió és posztstratifikáció) korrigálták. A módszer lényege, hogy egy többváltozós logisztikus regressziós modell először megbecsüli a különböző pártpreferenciák valószínűségét demográfiai változók, digitális használati szokások, valamint az április országgyűlési választásokra vonatkozó szavazat-visszaemlékezések függvényében. A hagyományos súlyozással szemben a modell nem külön-külön igazítja a mintát demográfiai és egyéb csoportokra, hanem e változók együttes eloszlását veszi alapul. Ahol egy ilyen kombináció a mintában csak kevés elemszámban vagy egyáltalán nem szerepel, ott a modell a többi csoportból „kölcsönöz” információt, és statisztikailag megbízható becslést ad ezekre a ritka cellákra is. Végül a modell ezeket a csoportszintű becsléseket a KSH 2022-es népszámlálásából származó népesség tényleges összetételének megfelelően átlagolja, így a mintavételi torzítások pontosabban korrigálhatók, mint hagyományos súlyozással. A becslések hibahatárát ún. “boostrapping” módszerrel tesztelték, ez alapján az egyes pártok becsült támogatottságának maximális eltérése (bizonytalansági intervalluma) a valós teljes népességbeli arányuktól 1,9%.