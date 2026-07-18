Eltűnt egy 17 éves fiú egy hódmezővásárhelyi otthonból

Eltűnt egy 17 éves fiú a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hódmezővásárhelyi lakásotthonából. A rendőrség tájékoztatása szerint Nagyváti Zsolt Ferenc 2026. július 15-én ismeretlen helyre távozott az otthonból, azóta nem adott életjelet magáról.

A fiatal körülbelül 185 centiméter magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor sötét pólót és sötét nadrágot viselt.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Nagyváti Zsolt Ferenc eltűnésének ügyében, és azt kéri, aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél.

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú 2026. július 15-én a Szeged – Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Hódmezővásárhelyi lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-62/562-400-as hívószámán, a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.