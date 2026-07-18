eltűnéseltűnt gyerekrendőrséghódmezővásárhely
Belföld

Eltűnt egy 17 éves fiú egy hódmezővásárhelyi otthonból

police.hu
admin Stéger Dávid
2026. 07. 18. 06:25
police.hu

Eltűnt egy 17 éves fiú a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató hódmezővásárhelyi lakásotthonából. A rendőrség tájékoztatása szerint Nagyváti Zsolt Ferenc 2026. július 15-én ismeretlen helyre távozott az otthonból, azóta nem adott életjelet magáról.

A fiatal körülbelül 185 centiméter magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor sötét pólót és sötét nadrágot viselt.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Nagyváti Zsolt Ferenc eltűnésének ügyében, és azt kéri, aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél.

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú 2026. július 15-én a Szeged – Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Hódmezővásárhelyi lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-62/562-400-as hívószámán, a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Kapcsolódó
Autójával együtt tűnt el egy 61 éves nő
Csütörtök délelőtt óta nem tudni róla semmit.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megindulhat a bontás a lakásfoglalók által uralt rákosrendezői telepen; megmenekül a Közlekedési Múzeum
A Fidesz rátenyerelt az önmegsemmisítő gombra
Ennél ostobább módon nem lehet kiesni nemzetközi kupából
„Szégyelld magad!” – Bochkor Gábor élő adásban szólt be egy hallgatónak
Sebastian Coe: A tevékenységünk a sport, de az üzletünk a szórakoztatás, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik