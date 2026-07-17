A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi azbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról

A jövő héten dönthet a kormány a szombathelyi azbesztszennyezés kezeléséről. Nemény András polgármester közlése szerint a vidék- és településfejlesztési miniszter a kabinet elé viszi az érintett területek kármentesítésére kidolgozott javaslatokat, miután személyesen is egyeztettek a helyzetről – írja az MTI.

Az Oladi plató áll a középpontban

Nemény András a közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy másfél órán át tárgyalt Lőrincz Viktória miniszterrel, aki Magyar Péter miniszterelnök kérésére érkezett Szombathelyre.

A megbeszélés középpontjában elsősorban az Oladi plató állt, ahol korábban a legkedvezőtlenebb méréseket végezték. A polgármester emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes beavatkozások hatására a kiporzás mértéke már határérték alá csökkent, ugyanakkor továbbra is szükség van a végleges megoldásra.

Több lehetőséget is mérlegelnek

A polgármester szerint részletesen áttekintették, milyen következményekkel járna az azbeszttel érintett kőzúzalék elszállítása vagy lefedése, illetve milyen költségekkel és alternatívákkal kell számolni.

Azt ígérte miniszter asszony, a jövő héten a kormány elé fogja vinni ezeket a javaslatokat, és ez alapján meg fogják hozni a döntést

fogalmazott Nemény András. A miniszter egyúttal arra kérte az önkormányzatot, hogy folytassa az ideiglenes védelmi intézkedéseket, és továbbra is segítse a lakosság tájékoztatását.

Nemény a tárgyalás után úgy fogalmazott, azt tapasztalta, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatra az ügy rendezésében.

A polgármester szerint a város, a kormány és a lakosság együttműködésével akár még az év vége előtt sikerülhet olyan megoldást találni, amely hosszú távon is biztonságosan kezeli a szombathelyi azbesztszennyezés problémáját.

Az MTA más megoldásokat is javasolt

A kormány a napokban közölte, hogy az Oladi plató területén felszedik az azbeszttel szennyezett útburkolatot. A tájékoztatás szerint ezen a helyszínen tekinthető kritikusnak a szennyezettség, ezért itt közvetlen beavatkozásra kerül sor.

A tervek szerint a szennyezett kőzúzalékot eltávolítják, majd lerakóba szállítják. A munkálatokat szigorú munkavédelmi előírások mellett végzik el annak érdekében, hogy a kivitelezés során ne kerüljön azbeszt a levegőbe.

A Magyar Tudományos Akadémia a közelmúltban 16 pontos szakmai ajánlást tett közzé az azbesztválság kezelésére. A javaslatcsomag szerint első lépésként országos katasztert kellene készíteni az érintett területekről, majd kockázatalapú vizsgálatok alapján meghatározni a legveszélyeztetettebb helyszíneket.

Az akadémia szakértői szerint a legtöbb esetben a kiporzás megakadályozása megfelelő lefedéssel lehet a leggyorsabb és leggazdaságosabb megoldás, míg a kőzúzalék eltávolítását csak indokolt esetben tartják szükségesnek. Az MTA azt is jelezte, hogy a felszedett anyag kezelése kapcsán más megoldásokat tart megfelelőnek, mint amelyeket a kormány eddig ismertetett.