112 millió forint megfizetésére kötelezték a Mediaworksöt a meleg házaspár lejáratása miatt

100 millió forintos követelést ítélt meg az elsőfokú bíróság Hlatky-Schlichter Hubertnek és családjának az Orbán-kormányhoz közel álló Mediaworks kiadóval szemben, és már jogerős az az ítélet, ami 12 millió forint megfizetésére kötelezte a Pesti Srácok cégét, írja a Telex.

A lap cikkében emlékeztet, Hlatky-Schlichter Hubertről és dr. Szegedi László idegsebészről 2023 szeptemberében készített címlapfotót a magyar Elle magazin, a házaspár a fotón pár hónapos kislányukkal közösen szerepelt. Ezután a fideszes propaganda lejárató cikket közölt a témára felhúzva. Béranyasággal, emberkereskedelemmel, gyermekvásárlással hozták összefüggésbe őket úgy, hogy a privát Instagram-oldalukról eltulajdonított családi fényképek mellett a nők megalázásáról szóló szalagcímeket közöltek, miközben az üzletember szerint a gyereküket árucikknek bélyegezték. De bevált gyakorlat volt az is, hogy a róluk koholt cikkekben idézőjelbe tették a férj szót.

A házaspár azt reméli, ha az ítélet jogerős lesz, precedenssé válik, akkor a médiacégek kétszer is meggondolják a jövőben, hogy érdemes-e hasonló cikkeket írni.

A Mediaworks a tárgyaláson korábban arra hivatkozott, hogy a cikkeik elsődleges témája a béranyaság kérdésének jogi és erkölcsi megítélése volt, a béranyaság intézménye pedig a magyar és az EU-s szabályozás szerint tiltott, ők pedig csak a „gyermekhez jutásnak” ezt a módját minősítették a cikkekben. A bíróság ezzel szemben figyelembe vette, hogy Hlatky-Schlichterék soha nem nyilvánultak meg ebben a kérdésben, a családalapításuk körülményei szigorúan magánügynek minősülnek, és úgy ítélte meg, hogy a béranyaságról Magyarországon jelenleg nincs társadalmi-közéleti vita, ez nem része az LMBTQ-jogokkal kapcsolatos diskurzusnak. Így pedig a sajtótermékek álláspontjai sem relevánsak. A Fővárosi Törvényszék az ítéletében azt is kiemelte, hogy a gyerekvállalás és a családalapítás Magyarországon magánügy, nem közügy.